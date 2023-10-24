"Результати всіх порадують": в ЗСУ прокоментували нові удари по Криму

Речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк прокоменувала ранкові вибухи в Севастополі. За її словами "результати порадують" українців.

https://glavred.net/ukraine/rezultaty-vseh-poraduyut-v-vsu-prokommentirovali-novye-udary-po-krymu-10510774.html Посилання скопійоване

В ЗСУ прокоментували нову атаку на Крим / Колаж Главред. фото: скріншот із відео, mil.in.ua

Росіяни в Криму висловили обурення щодо "можливої атаки підводними диверсійними групами". Російським військовим слід бути уважними, розуміючи, що вони знаходяться на територіях, які перебувають під окупацією, і там можуть проводитись бойові дії. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк.

Таким чином вона прокоментувала інформацію про вибухи в тимчасово окупованому Севастополі.

"Крим - це Україна, там ведуться бойові дії, навіть, коли здається, що там досить спокійно і їх ППО працює. Ситуація з нашого боку скоординована таким чином, що наша задача на даному етапі максимально знищити потенціал ворога, все те, що він ще може застосувати", - наголосила Гуменюк.

відео дня

Гуменюк також повідомила, що результати роботи Сил оборони "всіх порадують".

"Ми проаналізували, що вчора ворог вивів на бойове чергування два фрегати, це ракетоносії, спорядженні "Калібрами", їх напоготові 16. Отже, якусь обстановку у Чорному морі вони намагаються розвивати. Сили оборони мають реагувати. Поки підбивати підсумки зарано, але думаю, результати всіх порадують", - додала вона.

Атаки на Чорноморський флот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти вивели з Криму частину кораблів та перемістили їх до Новоросійська. Але його порт не може вмістити всі кораблі, тому РФ хоче перемістити їх на окуповану частину Грузії. Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Водночас, у Міністерстві оборони Великої Британії припускають, що українські сили фактично змогли завдати поразки російському флоту у Чорному морі.

Також, удари по Чорноморському флоту агресора Росії в Севастополі показали, що ситуація для російських військ в окупованому Криму тривожна. Українська розвідка фіксує всі пересування ворога, а ЗСУ роблять свою роботу. Єдиний варіант для окупантів - забратися разом зі своїм флотом з Кримського півострова. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.