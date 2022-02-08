Відмова ФРН від постачань зброї Україні і "зрив" зустрічі Зеленського з Бербок: Київ пояснив ситуацію

Відмова Німеччини від постачань зброї Україні не стала причиною того, що зустрічі Зеленского та Бербок не було - МЗС України / колаж УНІАН / Reuters

Відомості, згідно з якими зустріч президента України Володимира Зеленського і міністерки закордонних справ Анналени Бербок не відбулася, мовляв, через розбіжності Берліна та Києва щодо постачань озброєнь, не відповідає дійсності. Українсько-німецькі відносини залишаються міцними. Сьогодні Київ став світовим дипломатичним центром, а у глави держави Зеленського надзвичайно насичений графік. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

У коментарі РБК-Україна він сказав, що інформація про причини, через які нібито не відбулася зустріч Зеленського і Бербок, є помилковою. Жодна недостовірна інформація не зможе зруйнувати міцні відносини України та Німеччини.

читайте такожМакрон прилетів в Україну: про що говоритиме із Зеленським"Жодні чутки, анонімні джерела і конспірологічні теорії не зможуть вбити клин в міцні відносини України і Німеччини. Твердження про те, що зустріч президента України і очільниці МЗС Німеччини не відбулася, щоб надіслати певний політичний сигнал, не відповідають дійсності", - сказав Ніколенко.

Також він додав, що наразі Київ став центром світової дипломатії, а у Зеленського вкрай насичений графік, який також пов'язаний і з координацією внутрішньополітичних процесів в Україні.

"У президента Володимира Зеленського надзвичайно насичений графік, який крім міжнародної частини також включає координацію багатьох важливих процесів внутрішнього життя України", - додав Олег Ніколенко.

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Очільниця МЗС ФРН Бербок пояснила відсутність зустрічі з Зеленським

Під час брифінгу міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок сказала, що зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським не було через те, що Париж прийняв рішення змінити плани поїздки.

"Наша поїздка була запланована з моїм французьким колегою, і в цьому зв'язку ми планували зустрітися з президентом. Наразі змінилися плани поїздки. Французька сторона якось змінила ці плани. Дуже важливо, звичайно, спільно координувати, адже кожен день необхідно якось планувати, враховувати. Тому, зрозуміло, що, зі свого боку, я змушена була адаптувати свої зустрічі тут", - пояснила Бербок.

Кулеба відкинув політичні причини відсутності зустрічі Зеленського та Бербок

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Бербоку за візит до Києва і спростував політичні причини відсутності перемовин Зеленського з очільницею німецького МЗС.

"Минулого разу, коли Анналена була у Києві, була зустріч з президентом Зеленським, була дуже змістовна, тривала розмова. Наразі у нас дуже активне дипломатичне життя у Києві, у президента насичений графік, але в жодному разі не треба сприймати відсутність у цієї зустрічі як якийсь політичний сигнал",-підкреслив Кулеба.

Питання постачання зброї з Німеччини до України

Видання Дзеркало тижня в грудні минулого року випустило статтю, в якій джерела заявили про блокаду з боку ФРН продажу протидронових гвинтівок Україні, які були куплені Києвом через структури Північноатлантичного альянс. Питання намагалися врегулювати під час останнього візиту Ангели Меркель до Києва. Втім, компромісу досягти не вдалося.

Пізніше глава Міноборони Олексій Резніков сказав, що Німеччина в листопаді 2021 році заблокувала купівлю Києвом антидронових рушниць і антиснайперських систем через агентство Альянсу. Антидронову зброю все ж таки вдалося придбати, оскільки її визнали нелетальною. Міністр обурився такою ситуацією, особливо враховуючи співпрацю Берліна з Москвою щодо газопроводу ПП-2.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 18 січня заявив, що Берлін не постачатиме зброю Києву. Німці працюватимуть над стримуванням РФ від агресії дипломатичним шляхом.

Віцеглава фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Александер Ламбсдорф раніше розповів, що Берлін підтримує Київ нелетальними компонентами і надає Україні економічне сприяння. За його словами, якщо відбудеться військове вторгнення РФ на територію української держави, будуть розглянуті всі варіанти допомоги Києву. Наразі Німеччина не збирається постачати Україні зброю.