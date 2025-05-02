'Він говорить про це прямо': експерт розповів, як Трамп використає Україну проти РФ

13 травня очікується важливий візит Трампа до Саудівської Аравії, який може посилити нафтовий тиск на Росію, зазначив Валерій Клочок.

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Трамп планує тиснути на Росію через Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Клочка:

Трамп не відмовляється від переговорів щодо України, але використовує погрози як інструмент впливу на Київ і Москву

Вашингтон може розглядати тимчасове партнерство з РФ, щоб послабити Китай

Енергетика — головний важіль тиску Трампа на Росію

Президент США Дональд Трамп, попри різку і непередбачувану риторику, не має наміру повністю виходити з переговорного процесу щодо війни в Україні. Проте він "постійно погрожує", щоб вплинути як на Росію, так і на Україну. Про це в інтервʼю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, Китай "вчепився" у Росію і не готовий її відпустити, навіть не в контексті зближення Москви з США, а через спробу зберегти вплив на свого стратегічного партнера. У Вашингтоні ж, вважає експерт, не йдеться про створення повноцінного союзу з Росією, але може розглядатися варіант тимчасового партнерства для спільного ослаблення Китаю. На жаль, таке партнерство означатиме додаткову підтримку РФ.

"Україні, звісно, не вигідно, щоб США виходили з переговорів, і наші європейські партнери також не радять цього допускати. Наразі з їхнього боку простежується прагнення зберегти "золоту середину" у відносинах зі США", - зазначив Клочок.

Нещодавні кроки України, коли вона схвально відгукнулась про мирну ініціативу Трампа в Африці, є частиною дипломатичної гри — демонстрації лояльності та співпраці. Експерт наголосив, що хоч риторика самого Трампа менш прогнозована, Державний департамент США зберігає чітку й незмінну проукраїнську позицію.

"Трамп шукатиме шляхи тиску на Росію — він говорить про це прямо у своїх заявах. І саме в цьому виявлятиметься його прихильність до України. Тобто Україна для Трампа буде інструментом тиску на РФ, щоб укласти максимально вигідні угоди, які вже підготовлені. Однак "партія яструбів" у Кремлі вирішила ще трохи повоювати — хоча, швидше, не трохи", - заявив він.

Енергетика і нафта — головні важелі тиску

Як зазначив Клочок, Трамп відкрито заявляв, що його політика сприяла зниженню світових цін на енергоресурси — і це боляче вдарило по російській економіці. У Кремлі це розуміють і побоюються нового етапу економічного тиску, який Трамп цілком може реалізувати.

"Трамп в останніх інтерв’ю прямо сказав, що його тарифна політика і загалом геополітичні дії сприяли зниженню цін на енергоресурси. І додав, що цесильно вдарило по російській економіці. Трамп це чудово розуміє. Він уміє рахувати гроші — і це розуміють у Кремлі, тому вони побоюються", - підкреслив Колочок.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Важливою датою, за словами експерта, може стати 13 травня — запланований візит Трампа до Саудівської Аравії, де йтиметься про обсяги видобутку нафти та потенційні контракти на закупівлю озброєнь на десятки мільярдів доларів. Такий союз США й Саудівської Аравії стане серйозним фактором тиску на Росію, особливо в контексті нафтового ринку, де Москва вже втрачає до 10 доларів на кожному барелі, що може обійтися в півтора трильйона рублів до кінця року.

"Як Росія буде покривати ці втрати — питання риторичне. В них, можливо, ще на 3–5 місяців вистачить резервів, але вже зараз у Росії ведеться робота над замороженням вкладів фізичних осіб. Депозити намагаються перевести в банківські акції, штучно завищуючи їхню ціну, щоб знайти кошти. І вже лунає відкрита критика на адресу Центробанку РФ. Тож, попри публічну картинку стабільності в Росії, насправді це не зовсім так", - додав Клочок.

Дивіться відео інтервʼю Валерія Клочка Главреду про прогноз дій Трампа:

Завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 1 травня стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа вперше з моменту його повернення до Білого дому дозволила експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 млн доларів. Це свідчить про збереження військової підтримки України, попри попередні прогнози про її припинення.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що між Україною та Росією існує глибока прірва у баченні завершення війни. Тому адміністрація Дональда Трампа планує в найближчі місяці активізувати дипломатію, щоб зблизити сторони й досягти мирної угоди.

Крім цього, Венс заявив, що війна в Україні не завершиться швидко. Його позиція відрізняється від обіцянок Дональда Трампа, який раніше заявляв, що завершить війну за 24 години.

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Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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