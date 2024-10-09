Жовтень - місяць важливих рішень: у Зеленського зробили прогноз про терміни Рамштайна

Україні важливо наполягти на тому, що Росію можна примусити до перемовин за допомогою військових інструментів, сказав Михайло Подоляк.

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Засідання групи Рамштайн, яке перенесли через відсутність Байдена, може відбутися до кінця жовтня - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Білий дім, Офіс президента

Засідання Контактної групи з оборони України в Рамштайні, яке було заплановано на 12 жовтня, може відбутися до кінця поточного місяця. Українській делегації потрібно буде наполягати на декількох параметрах, перший - можливість примусу агресора Росії до перемовин за допомогою військових інструментів. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це не скасовує двох речей. Перша - у жовтні будуть ухвалені важливі рішення. І юридичного, і військово-юридичного, і військово-політичного характеру. З одного боку, а з іншого - "Рамштайн" все одно відбудеться. Найімовірніше, у жовтні і відбудеться, просто зміниться дата", - сказав він РБК-Україна.

Що планує Україна

Як стверджує чиновник, Україні потрібно наполягати на тому, що РФ можна примусити до певних перемовин за допомогою військових інструментів. На Рамштайні можна буде обговорити, які конкретно потрібні інструменти.

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Також Києву важливо залишатися суб'єктом модерації війни і концентрації необхідних ресурсів.

Крім того, Україна має залишатися ключовою темою в рамках глобального обговорення.

Чи будуть гучні рішення на Рамштайні

Утім, Подоляк не наважився робити прогнози щодо того, чи можуть на Рамштайні дозволити Україні наносити удари вглиб території РФ, чи обговорити запрошення до НАТО.

"Вони (такі рішення) тому й називаються сенсаційними, тому що можуть бути озвучені лише на самому "Рамштайні", тому що це буде абсолютно проявом політичного лідерства керівників відповідних держав", - підкреслив Михайло Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Засідання Рамштайну перенесено - що про це відомо:

Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський заявляв, що в жовтні на Рамштайні потрібно буде визначитися з питанням посилення тиску на Росію для встановлення справедливого миру. На Рамштайні, що вперше планувався на рівні лідерів, Зеленський планував представити план перемоги України.

Коротко про план перемоги України / Інфографіка: Главред

8 жовтня стало відомо, що президент США Джо Байден відклав свій візит 21 жовтня на засідання у Рамштайні. Причина - наближення урагану Мілтон до Флориди. Є побоювання, що ураган може стати одним із найруйнівніших у цьому регіоні за останнє століття.

Заплановану на 12 жовтня зустріч у Рамштайні відклали, повідомили у пресслужбі авіабази Рамштайн у Німеччині. Таке рішення ухвалено у зв'язку з тим, що Джо Байден не зможе приїхати на захід. Нова дата має бути оголошена пізніше.

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