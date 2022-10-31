У Путіна вибухнули погрозами через "зернову угоду" без РФ

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / Reuters

Без участі Росії угода по вивезенню зерна з українських портів навряд чи буде реалізована, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"В умовах, коли Росія говорить про неможливість гарантувати безпеку судноплавства в зазначених районах, така угода навряд чи реалізована, і вона набуває іншого характеру: набагато більш ризикований, небезпечний і негарантований", - відреагував представник Кремля на інформацію про вихід нових суден із зерном з українських портів.

У Пєскова також поцікавилися, чи може ситуація, що склалася, спровокувати загострення конфлікту.

"Ви бачите дії української сторони, ви бачите, що саме цими діями українська сторона йшла до зриву цієї Угоди, йшла до того, щоб підірвати атмосферу безпеки і гарантованої безпеки. Тут потрібно виходити з того, що відомі дії української сторони призвели до того, що угода під загрозою", - додав путінський секретар.

Зерновий шантаж РФ

Нагадаємо, раніше Міноборони РФ заявило про вихід Москви з угод з вивезення зерна з портів України, назвавши причиною нібито атаку України "проти кораблів Чорноморського флоту і цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки "зернового коридору".

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що це було лише приводом, і Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні, коли через дії її представників у спільному координаційному центрі біля Босфору накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом.

Як відомо, представники Росії, України, Туреччини та ООН 22 липня підписали в Стамбулі угоду про створення морського коридору для вивезення українського зерна з портів Чорноморська, Одеси та Південного терміном на 120 днів.

Станом на день 29 жовтня з українських портів вийшло 403 судна з 9,1 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.

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