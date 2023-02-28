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Жодних "мирних планів" до виведення військ Росії: Подоляк назвав Москві жорстку умову України

28 лютого 2023, 13:10
Негайне припинення активної фази війни - бомба уповільненої дії, на реалізацію такого сценарію розраховує агресор Росія, сказав Михайло Подоляк.
Подоляк, війська РФ
Росія має вивести війська з України для припинення війни - Подоляк / Колаж Офіс президента, Міноборони РФ

Припинення активної фази війни не буде, допоки окупаційні війська Росії не підуть з території України. Негайне перемир'я вказує на заморожений конфлікт, який так потрібен Москві, щоб утримати контроль над захопленими землями і набрати бойову міць. Київ не піде на жодні "мирні плани" до виконання своєї умови. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що Україна не піде на негайне припинення бойових дій, оскільки такий сценарій потрібен країні-окупанту РФ для заморозки конфлікту, збереження контролю над захопленими територіями і відновлення військової сили.

За словами чиновника, Київ не сприймає жодних "мирних планів", допоки Москва не виведе свої окупаційні війська з України.

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"Негайне припинення вогню" - це бомба уповільненої дії. На цьому наполягає РФ, щоб "заморозити конфлікт", утримати контроль над окупованими територіями і набрати військову міць. За 9 років ми дізналися криваву ціну "припинення вогню". Тому жодних "мирних планів" до виведення російських військ", - підкреслив Михайло Подоляк.

"Мирний план" Китаю щодо війни Росії проти України

Китай у річницю повномасштабного нападу Росії на Україну опублікував документ зі своєю позицією щодо ситуації.

У декларації Пекіна 12 пунктів – в жодному з них не засуджуються військові злочини країни-агресора РФ. При цьому КНР не запропонувала і практичної реалізації переліку своїх пунктів.

Президент Володимир Зеленський сказав, що він не згоден з низкою пунктів документа Китаю щодо війни РФ проти України.

Втім, гарант припустив можливість обговорення декларації з Пекіном. Глава держави підкреслив, що Київ ставить перед собою завдання ізоляції агресора Росії.

Президент США Джо Байден піддав критиці так званий "мирний план" Китаю. За його словами, документ вигідний тільки Путіну, а сам російський директор напевно сприйняв китайську декларацію позитивно.

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війська Росії Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України
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