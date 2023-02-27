У Китаї відповіли на пропозицію Зеленського щодо переговорів з Сі Цзіньпіном

Пекін завжди підтримує зв'язок з усіма сторонами конфлікту, каже Мао Нін.

У КНР прокоментували питання ймовірності зустрічі лідерів України та Китаю / скріншот YouTube , ua.depositphotos.com

У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментував питання ймовірності двосторонніх переговорів лідерів України та КНР.

За словами представника Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, Пекін "завжди підтримує зв'язок з усіма сторонами конфлікту, включаючи Україну", передає The Guardian.

Представник китайського зовнішньополітичного відомства говорить про те, що позиція Пекіна з приводу "кризи в Україні" нібито "дуже послідовна і чітка".

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"Суть полягає в тому, щоб закликати до миру і сприяти діалогу і політичному вирішенню кризи. Ми завжди підтримували зв'язок зі сторонами конфлікту, включаючи Україну", — додала вона.

Раніше під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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