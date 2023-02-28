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Буде чітким сигналом про брехливий нейтралітет: США жорстко закликали Китай не давати зброї РФ

28 лютого 2023, 09:52
Постачання Китаєм зброї агресору Росії для війни проти України може призвести до трагічних наслідків для українського народу, сказали в Держдепі США.
Китай, США
Світові країни задаються питанням, чому Китай вже надає допомогу Росії за низкою напрямків - Держдеп / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Можлива передача Китаєм летальної зброї країні-агресору Росії може призвести до трагічних наслідків для України. Такий крок стане чітким сигналом світовим державами про брехню Пекіна щодо свого нібито "нейтралітету" у війні. Деякі держави задають питання з приводу того, чому КНР допомагає Москві за низкою напрямків. Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

Як повідомляє Укрінформ, у своїй заяві він попередив Пекін про те, що постачання будь-якої летальної зброї Росії призведуть до трагічних наслідків для України.

"Надання КНР будь-якої летальної допомоги Росії для її застосування в Україні було б кроком з потенційно жахливими і трагічними наслідками, перш за все, для народу України", - сказав Прайс.

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За словами спікера Держдепартаменту, в такій ситуації світові держави отримають чіткий сигнал про "брехливий нейтралітет Китаю" у війні Москви проти Києва.

"Це буде дуже чітким сигналом для країн по всьому світу про брехливість заяв Китаю про те, що він не займає позиції жодної зі сторін в цій війні", - додав Прайс.

Також він уточнив, що низка країн вже цікавляться, чому Китай підтримує країну-окупанта Росію у розв'язаній проти України війні на політичному, економічному та дипломатичному рівнях.

"Все це питання, на які повинна відповісти країна, яка заявляє про свій нейтралітет в цій жорстокій агресивній війні, в цьому жорстокому територіальному завоюванні", - підкреслив Нед Прайс.

Загроза постачань Китаєм зброї Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен у коментарі NBC раніше заявив, що Китай розглядає можливість постачань летальної зброї агресору Росії. Москва і Пекін ведуть відповідні перемовини. Озброєння можуть бути застосовані у війні РФ проти України.

Президент Штатів Джо Байден зазначив, що Китай навряд чи зважиться на серйозне військове посилення країни-окупанта РФ.

"Я не очікую... великої ініціативи з боку Китаю з надання зброї Росії", - вважає глава Білого дому.

Байден підкреслив, що на Пекін очікують серйозні санкції, якщо китайська держава все ж піде на постачання зброї Москві.

Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив публічні заяви Блінкена і Байдена, згідно з якими Пекін вивчає можливість поставок Росії летальних озброєнь. Китайська влада поки не прийняла такого рішення. За словами Бернса, лідер КНР Цзіньпін уважно спостерігає за війною і вже встиг "протверезіти".

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"Мирний план" Китаю:

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