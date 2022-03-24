Український снайпер "зняв" родича терориста Гіркіна на Донбасі

Ігор Гіркін (Стрєлков) / Фото: vk.com

Під час війни проти Росії ЗСУ було ліквідовано тесть терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), який воював за бойовиків на Донбасі в 2014 році.

Тестя Гіркіна Сергія Сітоленка ліквідував український снайпер, пише видання Медуза.

Зазначається, що бойовик Гіркін репостнув на своїй офіційній сторінці повідомлення своєї дружини, яка розповідає про смерть батька під Авдіївкою.

"Український снайпер вбив Сергія Сітоленка - тестя Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Він підтвердив цю інформацію. У VK Стрєлков зарепостив повідомлення своєї дружини, в якому вона розповіла, що її 51-річний батько загинув під Авдіївкою. Сітоленко воював в Україні з літа 2014 року, він служив у народній міліції самопроголошеної ДНР", - йдеться в повідомленні.

читайте такожРФ перекидає в Україну терористів, щоб ліквідувати Зеленського, Єрмака і Шмигаля-розвідкаЗазначимо, що Стрєлков був міністром оборони "ДНР" і керував армією сепаратистів. Він проходить обвинуваченим у справі про катастрофу малазійського "Боїнга" під Донецьком у липні 2014 року.

Раніше Главред писав, що росіянин вкрав, розфарбував і роз'їжджав на шкільному автобусі по українській землі. На щастя, він зустрів українських воїнів - окупанта було ліквідовано.

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