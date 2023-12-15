Скільки населення залишиться в Україні після війни: демограф розкрив 'шалене число'

Спеціалісти зробили демографічний прогноз та моделювали розвиток демографічної ситуації до початку 2037 року.

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Скільки українців залишиться після війни в Україні / колаж: Главред, фото: pexels.com

Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАНУ розповів, що демографічні показники в Україні значною мірою залежать від того, скільки ще триватиме війна.

"Ми робили демографічний прогноз та моделювали розвиток демографічної ситуації до початку 2037 року. Підкреслю, що цей прогноз робився у стані значної інформаційної невизначеності. Експертним шляхом ми визначали рівень народжуваності та смертності, також дуже критично та з дискусіями оцінювали кількість мігрантів. Коли робили прогноз, то перше питання, яке треба було визначити – скільки буде тривати війна. На це питання ніхто немає реальної відповіді, але для прогнозу це треба було зробити", - сказав Олександр Гладун в інтерв'ю ТСН.

Він пояснив, що демографічні процеси мають свою специфіку. Прогнозний період зараз розділяють на три частини: тривалість війни, 2-3 роки після її закінчення та 4 роки і більше після цього. Для розробки прогнозу приблизно визначили, що війна закінчиться наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

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"Оцінку чисельності населення ми зробили в кордонах 1991 року. Тобто врахували ОРДЛО, АР Крим, Севастополь, а також той момент, що після останнього перепису населення (2001 рік) у нас відбувалася трудова міграція за кордон. Люди масово виїздили на заробітки і залишилися там на постійне проживання. За оцінками експертів, це приблизно 2-3 мільйони людей", - зауважив експерт.

"Ми оцінили чисельність в 42 мільйони, а потім побудували прогноз відповідно до наших гіпотез, на початок 2037 року, у нас вийшло 30,5 мільйона. Отже ми прогнозуємо скорочення населення на 11 мільйонів", - сказав заступник директора Інституту демографії і додав, що похибка можлива на 1 мільйон більше або менше, бо точно невідомо, коли закінчиться війна.

Важливість цього прогнозу у тому, що він визначає сам тренд – стрімке скорочення населення України, бо більше 10 мільйонів за 15 років – "це шалене число, дуже велике". Це загострює демографічну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що експерт пояснив, що буде із населенням України після закінчення війни. Чоловіче населення суттєво скоротиться після закінчення війни, більшість жінок і дітей, що виїхали за кордон, уже не повернуться.

В Україні почалися перевірки переселенців. Перевірки місця проживання стосуються тих тимчасово переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу на проживання.

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