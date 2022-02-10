"Зрозуміють ціну нахабства": Україна очікує на відповідь світу щодо блокади Росією морів

Очікуємо на серйозну реакцію міжнародного співтовариства на дії Росії в Чорному та Азовському морях - Резніков / УНІАН

Москва продовжує посилювати свої війська в окупованому Криму і використовує півострів в якості військового полігону. Наразі спостерігається пересування військ. Перекриття акваторій Азовського та Чорного морів вказує на повзучу окупацію моря. Якщо не буде реакції міжнародного співтовариства, росіяни можуть застосувати таку тактику по всьому світу. Україна очікує на реакцію Заходу - коли кораблі РФ не зможуть заходити до цивілізованих портів, вони зрозуміють ціну свого нахабства. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Глава Міноборони на своїй сторінці в Facebook написав, що Росія продовжує зміцнювати військову присутність на території захопленого Кримського півострова. Спостерігається пересування військ. Росіяни продовжують використовувати тактику поступової окупації Чорного та Азовського морів, а навчання використовуються в якості прикриття.

читайте такожБлокада Росією морів - загроза суверенітету України: у ВМСУ оголосили про готовність до захисту країни"Росія продовжує активну мілітаризацію півострова Крим, продовжує використання тимчасово окупованої території як полігону. Наразі ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї у зв'язку з цим, відведення та введення підрозділів Збройних сил РФ, Перекриття акваторій Азовського та Чорного морів "для навчань" – це тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно", - сказав Резніков.

Також він додав, що міжнародне співтовариство має продемонструвати серйозну реакцію на дії Росії, яка може використовувати таку тактику в усьому світі. Москва повинна зрозуміти ціну своїм діям.

"Якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі. Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності!"- підкреслив Олексій Резніков.

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Росія перекрила судноплавство в Чорному та Азовському морях

Російська Федерація оголосила про військові навчання в акваторіях Чорного та Азовського морів у період з 13 по 19 лютого. У морській охороні Держприкордонслужби України повідомили, що росіяни повністю перекрили прохід суден в Азовському морі через Керченську протоку.

Проведення військових навчань РФ значно ускладнює прохід кораблів до портів України, оскільки доступною для руху суден залишається тільки смуга територіальних вод української держави.

Головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко опублікував карту, на якій вказані зони перекритих шляхів для торговельних кораблів. Подібних інцидентів не було з початку російсько-українського військового конфлікту навесні 2014 року. Інформацію з карти підтвердили прикордонники України.

У МЗС України заявили про протест у зв'язку з діями Росії. У Києві сказали, що блокада судноплавства може негативно позначитися на роботі українських портів. Київ працюватиме з країнами Чорноморського регіону для побудови єдиної позиції щодо цього питання.

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