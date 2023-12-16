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"Не відпускаємо людей": Арахамія заявив, що багато депутатів хочуть піти з Ради

Андрій Ганчук
16 грудня 2023, 10:35
Депутати повинні пробути у парламенті до кінця каденції нинішньої Верховної Ради, сказав керівник фракції партії Слуга народу Давид Арахамія.
Арахамія, Верховна Рада
Парламент повинен працювати, умовно кажучи, до нового скликання - Арахамія / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Багато депутатів Верховної Ради України хотіли б достроково скласти свої повноваження. У Слузі народу не хочуть відпускати парламентаріїв, вони повинні виконати свої обов'язки до кінця каденції і ухвалювати необхідні для держави рішення. Про це заявив глава фракції Давид Арахамія.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що фракція не відпускає людей, оскільки парламентарії повинні виконувати свої зобов'язання.

"Ми вже не відпускаємо людей... Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди повинні досидіти до кінця (нинішньої каденції Верховної Ради) і приймати необхідні для держави закони", - зазначив Арахамія.

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За його словами, тепер потрібно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімально необхідну кількість нардепів у групах.

"(Це потрібно, - ред.) щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому ж структурному режимі, в якому він почав працювати", - підкреслив Давид Арахамія.

Війна Росії проти України

Україна здатна перемогти Росію протягом трьох років, вважають у міністерстві оборони Естонії. Зокрема, вони пропонують створити умови для розгрому ЗСУ російських окупантів. Для цього Захід має збільшити військове виробництво.

На Україну чекає складна зима, підтримка Заходу впала на 90%, сказано в матеріалі німецького видання Die Zeit. Лише 20 з 42 держав погодили військову допомогу Києву.

ВСУ в 2024 році наступатимуть, написали журналісти Welt. США вже отримали від України список необхідних озброєнь. Перспективним може стати Херсонський напрямок на лівому березі Дніпра, де 60 кілометрів до окупованого Криму.

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Верховна Рада народні депутати Слуга народу Давид Арахамія
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