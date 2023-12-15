Україна здатна перемогти Росію протягом трьох років: в Естонії назвали сценарій

Нова військова стратегія сил оборони України за допомогою Заходу призведе до розгрому російських окупантів, вважають у Міністерстві оборони Естонії.

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Захід має посилити військове виробництво, щоб Україна перемогла Росію - Міноборони Естонії / Колаж: Главред, фото: 43-тя ОМБр, Міноборони РФ

Україна може здобути перемогу над країною-агресором Росією протягом 3 років або менше, якщо відбудеться низка змін. Зокрема, потрібно збільшити військове виробництво в НАТО і ЄС і нав'язати Москві нестерпну війну на виснаження. Тоді оновлена стратегія забезпечення ЗСУ призведе до розгрому окупантів.

В Міністерство оборони Естонії розповіли про те, що поразка Росії – цілком досяжна мета. Для цього потрібно посилити військове виробництво на Заході і нав'язати Москві таку війну на виснаження, яку вона не витримає.

У відомстві акцентували увагу на тому, що нова стратегія забезпечення ЗСУ та надання техніки створять умови для розгрому російських окупантів.

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"Завдяки бойовому духу України та безпрецедентній військово-технологічній перевазі та ресурсам трансатлантичної спільноти перемога України коштуватиме лише невелику частину ціни порівняно з альтернативними наслідками", - вказали у відомстві.

Також у Міноборони додали, що прискорення інвестицій в оборонну промисловість призведе до поразки РФ і стане ще одним кроком на шляху України в ЄС і НАТО.

"Ця військова стратегія поступиться місцем оновленому і міцному баченню миру і сили в поєднанні з відродженою Україною, яка є незалежною, суверенною, вільною у всій своїй повноті і процвітає як новий член ЄС і НАТО. Припинення війни перемогою України і поразкою Росії є єдиним можливим першим кроком на шляху до цієї мети", - підкреслили в Міноборони Естонії.

Війна Росії проти України

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