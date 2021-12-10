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У РФ лякають Європу конфліктом при вступі України до НАТО: Кулеба розповів про "апетити" Путіна

10 грудня 2021, 19:22

У російському МЗС вважають, що вступ України до Альянсу - пряма загроза для РФ.

Кулеба, Лавров
Дмитро Кулеба розповів про "апетит" Путіна / УНІАН

У МЗС РФ стурбовані можливим вступом України до НАТО. У відомстві вважають, що розміщення ракетних комплексів нібито несе ризик масштабного військового конфлікту в Європі.

В заяві російського міністерства йдеться про те, що НАТО нібито втягує Україну в альянс і підштовхує Київ до "агресивних кроків".

"Взято курс на втягування України в НАТО, що загрожує появою там ударних ракетних комплексів з мінімальним підлітковим часом до Центральної Росії та інших дестабілізуючих озброєнь. Така безвідповідальна поведінка створює неприйнятні загрози нашій безпеці, провокує серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", - йдеться в заяві.

Позаблоковість України жодним чином не "зменшить апетит" Путіна

Надання гарантій з цього приводу не зробить Росію менш агресивною, вважає глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, найкращий спосіб відповідати на ультиматуми Путіна щодо Не вступу України до НАТО - ігнорувати їх.

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читайте такожБайден розлютив східних союзників по НАТО планами запросити Путіна на засідання Альянсу-Bloomberg"Насправді ж нерозумно думати, що надання такої гарантії зробило б Путіна хоч трохи менш агресивним. Історія доводить, що запевнення у позаблоковості України або будь-якої іншої країни регіону жодним чином не втамовують апетити Путіна: навпаки, вони ще більше розпалюють. Кращий спосіб відповіді на подібні ультиматуми - взагалі їх ігнорувати", - передає слова Кулеби "РБК Україна".

Разом з тим глава МЗС зазначив, що ще в 2010 році Україна закріплювала за собою статус позаблоковості. Тільки в 2013 році, під час Революції Гідності, в країні підняли питання економічної та політичної інтеграції з ЄС.

"Якщо позаблоковість не зупинила Путіна від нападу на Україну в 2014 році, то складно уявити, як вона могла б зупинити його зараз", - додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що низка країн-членів НАТО розкритикувала наміри президента США Джо Байдена запросити главу Російської Федерації Володимира Путіна на "спецзасідання" членів Альянсу.

Зокрема, одна з країн "розгнівана" і вимагає негайних роз'яснень планів лідера США. Про це на умовах анонімності розповів її дипломат виданню Bloomberg.

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Автор: Сергій Кущ
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НАТО МЗС РФ Дмитро Кулеба
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