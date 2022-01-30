Викладачка Більченко вийшла заміж в Росії і заявила про готовність "померти за русский мир"

Вона вийшла заміж за поета.
Скандально відома київська викладачка Київського університету імені Драгоманова Євгенія Більченко заявила про готовність "померти за русский мир". Про це вона заявила під час хвастощів своїм весіллям в Санкт-Петербурзі.
Судячи з фото на сторінці педагога в Facebook, напередодні вона вийшла заміж за поета Аркадія Веселова.
"У мене є улюблений епізод. Один з останніх наших. Ми зізналися один одному, що готові померти за русский мир Прямо на вулиці. Ніколи про це не писала і зараз в подробицях не має наміру", - написала Більченко.
На фото пара постала з двома паспортами - українським (своїм) і російським (чоловіка).
Також стало відомо, що Більченко збирається отримати громадянство РФ.
"Я отримала сертифікат з російської мови, законодавства та історії Росії з круглими п'ятірками, але я знаю, за що. Я готувалася дуже сильно, хотіла знати російську історію назубок, краще за всіх. І право - теж. У мене - тридцять сторінок рукописів, хоч курс відкривай, та нікому читати", - додала вона.
Крім того, Більченко порівняла себе з українською телеведучою Сніжаною Єгоровою, яка нещодавно шокувала скандальними заявами про підтримку президента РФ Володимира Путіна.
"Я не Сніжана Єгорова, я інший. І не кажіть мені, що цей світ - уявне, ідеологія... Це пипец, яке Реальне. Символічне і реальне. Як любов, космічна і поетична. Нетямущий. Всяка", - пише Більченко.
читайте також"Росія не прощає своїх дітей": викладачка університету Драгоманова плаче по УкраїніНагадаємо, скандал з Євгенією Більченко виник на початку 2021 року через її висловлювання про перехід сфери обслуговування в Україні на державну мову. Більченко назвала його "маразмом", а Україну окреслила"лімфовузлом на тілі американської колонії".
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