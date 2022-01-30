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Викладачка Більченко вийшла заміж в Росії і заявила про готовність "померти за русский мир"

30 січня 2022, 19:22

Вона вийшла заміж за поета.

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Більченко вийшла заміж / соцмережі

Скандально відома київська викладачка Київського університету імені Драгоманова Євгенія Більченко заявила про готовність "померти за русский мир". Про це вона заявила під час хвастощів своїм весіллям в Санкт-Петербурзі.

Судячи з фото на сторінці педагога в Facebook, напередодні вона вийшла заміж за поета Аркадія Веселова.

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"У мене є улюблений епізод. Один з останніх наших. Ми зізналися один одному, що готові померти за русский мир Прямо на вулиці. Ніколи про це не писала і зараз в подробицях не має наміру", - написала Більченко.

На фото пара постала з двома паспортами - українським (своїм) і російським (чоловіка).

Також стало відомо, що Більченко збирається отримати громадянство РФ.

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"Я отримала сертифікат з російської мови, законодавства та історії Росії з круглими п'ятірками, але я знаю, за що. Я готувалася дуже сильно, хотіла знати російську історію назубок, краще за всіх. І право - теж. У мене - тридцять сторінок рукописів, хоч курс відкривай, та нікому читати", - додала вона.

Крім того, Більченко порівняла себе з українською телеведучою Сніжаною Єгоровою, яка нещодавно шокувала скандальними заявами про підтримку президента РФ Володимира Путіна.

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"Я не Сніжана Єгорова, я інший. І не кажіть мені, що цей світ - уявне, ідеологія... Це пипец, яке Реальне. Символічне і реальне. Як любов, космічна і поетична. Нетямущий. Всяка", - пише Більченко.

читайте також"Росія не прощає своїх дітей": викладачка університету Драгоманова плаче по УкраїніНагадаємо, скандал з Євгенією Більченко виник на початку 2021 року через її висловлювання про перехід сфери обслуговування в Україні на державну мову. Більченко назвала його "маразмом", а Україну окреслила"лімфовузлом на тілі американської колонії".

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