УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Не лізь не в свою справу": Кулеба зізнався, що сказав би Путіну при зустрічі

30 січня 2022, 18:48

Глава МЗС України порадив російському президенту займатися справами своєї країни.

Кулеба, Путін
Дмитро Кулеба порадив Володимиру Путіна займатися справами РФ / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порекомендував президенту РФ Володимиру Путіну не витрачати мільйони на війну.

Російському лідеру слід сконцентруватися на підвищенні добробуту своєї країни, заявив дипломат у коментарі VICE News.

Відповідаючи на питання про те, що б він сказав Путіну при зустрічі, Дмитро Кулеба сказав:

"Не лізь не в свою справу. Дбай про власних людей. Якби він сконцентрувався на майбутньому Росії замість того, що витрачати мільйони на ведення воєн, то вона (РФ - ред.) могла б бути кращою країною для життя. І тоді в України буде менше головного болю".

Глава МЗС додав, що сьогодні Україна з партнерами працюють над тим, щоб запобігти найгіршому варіанту розвитку подій. Міністр зазначив, що Путіну не можна дозволити отримати те, що він хоче, не переходячи за "червоні лінії".

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан знову дав попередження президенту РФ Володимиру Путіну. Він заявив, що будь-яка нова агресія проти України матиме масштабні наслідки.

Також головред писав, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, напередодні візиту до Києва, оцінив ситуацію навколо кордонів України. Як написав Джонсон у Twitter, ситуація "більш тривожна". При цьому прем'єр Британії закликав Росію до переговорів.

Автор: Сергій Кущ
viber
Володимир Путін Дмитро Кулеба
Зараз ви переглядаєте новину «"Не лізь не в свою справу": Кулеба зізнався, що сказав би Путіну при зустрічі». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Слов'янський гороскоп на 2022 рік: кому Златорогий Тур принесе неймовірну удачу і щастяСлов'янський гороскоп на 2022 рік: кому Златорогий Тур принесе неймовірну удачу і щастя Гороскоп на сьогодні, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обманГороскоп на сьогодні, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обман Прикмети на 30 січня: що не можна робити в день Антона і як не потрапити в бідуПрикмети на 30 січня: що не можна робити в день Антона і як не потрапити в біду Прикмети на 29 січня: що не можна робити в день Петра і як не потрапити в бідуПрикмети на 29 січня: що не можна робити в день Петра і як не потрапити в біду Жертв мало бути більше: ексбоєць НГУ пояснив план помсти РябчукаЖертв мало бути більше: ексбоєць НГУ пояснив план помсти Рябчука
19:30

Мир з Росією неможливий

19:24

Українцям дали несподіваний прогноз на лютий і розповіли про аномаліюВідео

19:22

Викладачка Більченко вийшла заміж в Росії і заявила про готовність "померти за русский мир"

18:48

"Не лізь не в свою справу": Кулеба зізнався, що сказав би Путіну при зустрічіВідео

18:33

"Вживають наркотики?": в ЄП різко пройшлися по Арахамії, який закликав "не панікувати"Відео

Реклама
18:32

Кулеба розповів, як загрози Росії впливають на УкраїнуВідео

18:12

"Я в шоці, подивіться!": Трінчер показала свої груди через 2 тижні після пластики

17:57

Українцям накрутять тарифи на газ і електроенергію: терміни та нові ціниВідео

17:50

Гороскоп на завтра, 31 січня 2022: Близнюкам – збитки, Дівам – обман, Терезам - віщі сниВідео

17:47

Данія надасть Україні військову техніку та зброюВідео

17:22

Санкції - авансом: у Сенаті США анонсували новий удар по РосіїВідео

17:00

Прикмети на 1 лютого: що не можна робити в день Макарія і як не потрапити в бідуВідео

16:59

У МЗС Франції пригрозили Путіну масштабними наслідками у разі вторгнення в УкраїнуВідео

16:47

"Нам від цього не легше": Лавров придумав нову причину, чому Україні не можна вступати до НАТОВідео

16:46

Джонсон закликав Росію "уникнути катастрофічного вторгнення"Відео

16:46

"Ненавиджу українську": співробітниця каналу Рада влипла в мовний скандал і поплатилася кар'єроюВідео

16:46

Молодик 1 лютого 2022: як почистити квартиру, залучити гроші, удачу і любов

16:29

В НАН назвали дати найближчого піку коронавірусу в УкраїніВідео

16:25

"Космічна красуня!": Каменських на тлі чуток про свою вагітність показала голі груди

15:57

Смерть Куравльова: кому дістануться шикарна квартира і дача знаменитого актора

Реклама
15:38

У Дніпрі двоє 17-річних хлопців хотіли скупатися в річці і провалилися під лід: один з них потонув

15:32

Відгриз собі лапу, але не здався в полон: український пес-розвідник Вася втік з пастки окупантів

15:31

Гороскоп на лютий 2022 року для Риб: астролог порадила ловити удачу за хвістВідео

15:30

Бійня в Дніпрі: колишній боєць НГУ розповів, на кого міг "полювати" РябчукВідео

15:10

Ціни на інтернет в Україні рекордно злетятьВідео

14:55

Напад РФ на Україну може спровокувати агресію Китаю - CNNВідео

14:47

Всього один секретний інгредієнт зробить плов неймовірно смачним і соковитимВідео

14:39

У НАТО визнали, що не знають справжніх намірів Росії щодо УкраїниВідео

14:15

Китайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічати

14:09

Гороскоп на лютий 2022: на Водоліїв чекає супермісяць - нова любов, великий прибуток і зміна іміджуВідео

14:06

В українців відбирають авто за борги по комуналці і не тільки: хто ризикує залишитися без "коліс"

14:00

Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в молодик 1 лютогоВідео

13:43

"Олігархам Путіна буде ніде сховатися": Лондон ударить санкціями по грошових мішках Кремля - ТрасВідео

13:01

Капуста в Україні подорожчала в 7 разів: до весни ціни стануть ще більшимиВідео

13:00

В Україні хочуть довічно позбавляти водійського посвідчення: кому загрожуєВідео

13:00

Прикмети на 31 січня: що не можна робити в Афанасьєв день і як не потрапити в бідуВідео

12:36

Це вже не модно: жіночий одяг, з яким прощаємося у 2022 році

12:33

"Все може погіршитися без попередження": посольство США порадило своїм громадянам покинути Україну

12:25

Голубовська розповіла, чи буде "довічна" вакцинація від коронавірусу для українцівВідео

12:05

"Їздив з понівеченими тілами по місту": під Києвом по-звірячому вбили подружню паруВідео

Реклама
11:43

ПриватБанк блокує картки: від клієнтів вимагають "відзвітувати" про походження коштів

11:17

Помер легендарний актор фільму Афоня та Іван Васильович змінює професію Леонід Куравльов

11:11

Сильна хуртовина та потужний вітер: Україну завалить снігомВідео

11:05

"Зроблять боляче всім росіянам": санкції США можуть зруйнувати економіку РФ повністю - NYTВідео

10:52

В Україні змінилися умови виходу на пенсію: головні вимогиВідео

09:51

Багато швидких і рятувальників: за ніч в Україні сталося дві моторошні ДТП, постраждали 26 людейВідео

09:48

Під Харковом 18-річна мати задушила доньку, а чоловікові збрехала, що віддала дитя соцслужбам

09:05

Курс долара в Україні досягне важливої позначкиВідео

09:00

Сон з суботи на неділю: про що попереджає і чи буде він віщим

08:48

До 50 грн за літр: українцям назвали захмарні ціни на бензин у лютомуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти