"Не лізь не в свою справу": Кулеба зізнався, що сказав би Путіну при зустрічі

Дмитро Кулеба порадив Володимиру Путіна займатися справами РФ / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порекомендував президенту РФ Володимиру Путіну не витрачати мільйони на війну.

Російському лідеру слід сконцентруватися на підвищенні добробуту своєї країни, заявив дипломат у коментарі VICE News.

Відповідаючи на питання про те, що б він сказав Путіну при зустрічі, Дмитро Кулеба сказав:

"Не лізь не в свою справу. Дбай про власних людей. Якби він сконцентрувався на майбутньому Росії замість того, що витрачати мільйони на ведення воєн, то вона (РФ - ред.) могла б бути кращою країною для життя. І тоді в України буде менше головного болю".

Глава МЗС додав, що сьогодні Україна з партнерами працюють над тим, щоб запобігти найгіршому варіанту розвитку подій. Міністр зазначив, що Путіну не можна дозволити отримати те, що він хоче, не переходячи за "червоні лінії".

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан знову дав попередження президенту РФ Володимиру Путіну. Він заявив, що будь-яка нова агресія проти України матиме масштабні наслідки.

Також головред писав, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, напередодні візиту до Києва, оцінив ситуацію навколо кордонів України. Як написав Джонсон у Twitter, ситуація "більш тривожна". При цьому прем'єр Британії закликав Росію до переговорів.