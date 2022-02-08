"Чому не видали мегафони": у мережі тролять довгий стіл Путіна під час переговорів з Макроном

Перемовини лідерів Франції і Росії відбулися 7 лютого. Проте умови, в яких відбувалася зустріч, розвеселили користувачів мережі.
Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російськими президентом Володимиром Путнім у Москві ввечері у понеділок, 7 лютого. Переговори тривали 6 годин. Лідери розмовляли, зокрема, про політику відкритих дверей НАТО і Мінські домовленості.
Проте увагу користувачів мережі привернув довжелезний білий стіл, за яким відбувалася розмова президентів Франції і Росії. Макрон і Путін сиділи на відстані декількох метрів один від одного.
Дехто з коментаторів зазначав, що це прірва між Росією і цивілізованим світом. Переговори лідерів держав породили багато жартів. Зокрема, люди коментували фото зі столом так:
- "Зустріч минула у теплій і дружній обстановці",
- "Чому їм біноклі і мегафони не видали? Мінус організаторам",
- "Передай сіль".
На фотожабах і мемах, які з’явилися у мережі, користувачі домальовували Макрону мегафон, описували уявний діалог у стилі "зіпсованого телефону", під час якого президенти не можуть розчути один одного, а також домальовували їм тенісні ракетки, натякаючи, що за таким довгим столом можна і в теніс зіграти.
Дехто проводив паралелі між зустріччю Макрона і Путіна й відомими мультфільмами.
Зустріч Макрона і Путіна
Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним у Москві ввечері у понеділок, 7 лютого. Переговори тривали 6 годин. Після них лідери розповіли, що обговорили, зокрема, політику відкритих дверей НАТО і Мінськ-2.
Візит Макрона до України
Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 8 лютого, прибув з робочим візитом до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
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