"Чому не видали мегафони": у мережі тролять довгий стіл Путіна під час переговорів з Макроном

Соцмережі вибухнули фотожабами на зустріч Макрона і Путіна/ Ілюстрація з соцмереж

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російськими президентом Володимиром Путнім у Москві ввечері у понеділок, 7 лютого. Переговори тривали 6 годин. Лідери розмовляли, зокрема, про політику відкритих дверей НАТО і Мінські домовленості.

Проте увагу користувачів мережі привернув довжелезний білий стіл, за яким відбувалася розмова президентів Франції і Росії. Макрон і Путін сиділи на відстані декількох метрів один від одного.

Оригінальне фото зустрічі Макрона і Путіна/ Сайт президента Росії

Дехто з коментаторів зазначав, що це прірва між Росією і цивілізованим світом. Переговори лідерів держав породили багато жартів. Зокрема, люди коментували фото зі столом так:

"Зустріч минула у теплій і дружній обстановці",

"Чому їм біноклі і мегафони не видали? Мінус організаторам",

"Передай сіль".

Ілюстрація з соцмереж

Ілюстрація з соцмереж

На фотожабах і мемах, які з’явилися у мережі, користувачі домальовували Макрону мегафон, описували уявний діалог у стилі "зіпсованого телефону", під час якого президенти не можуть розчути один одного, а також домальовували їм тенісні ракетки, натякаючи, що за таким довгим столом можна і в теніс зіграти.

Twitter @veraizmaylova41

Ілюстрація з соцмереж

Ілюстрація з соцмереж

Twitter @nashaniva

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Дехто проводив паралелі між зустріччю Макрона і Путіна й відомими мультфільмами.

Twitter @55privet555

Зустріч Макрона і Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним у Москві ввечері у понеділок, 7 лютого. Переговори тривали 6 годин. Після них лідери розповіли, що обговорили, зокрема, політику відкритих дверей НАТО і Мінськ-2.

Візит Макрона до України

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 8 лютого, прибув з робочим візитом до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

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