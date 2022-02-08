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Макрон і Путін у Москві уклали угоду щодо України - Financial Times

8 лютого 2022, 09:24

Президенти домовилися, що РФ нібито "не буде здійснювати нових військових ініціатив". Крім того, Путін погодився вивести з Білорусі до 30 тис. військових.

Путін, Макрон
7 лютого в Москві відбулися переговори президентів Франції та Росії - Еммануеля Макрона і Володимира Путіна / Reuters

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін уклали угоду щодо зниження напруженості ситуації навколо України. Кремль чекає на схвалення цих умов від Вашингтона.

Як пише The Financial Times з посиланням на французьких офіційних осіб, Путін і Макрон домовилися, що РФ нібито "не буде здійснювати нових військових ініціатив".

За даними джерела FT, Путін нібито погодився вивести з Білорусі до 30 тисяч російських військових, які залучені в навчання під назвою Союзна рішучість-2022.

Видання пише, що це питання буде обговорюватися і на подальших зустрічах, де сторони мають намір укласти угоду про "структурований діалог з питань колективної безпеки".

Як повідомляв Главред, 7 лютого в Москві відбулися переговори президентів Франції та Росії - Еммануеля Макрона і Володимира Путіна. Лідери двох країн провели брифінг за підсумками зустрічі.

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За словами Путіна, дискусії стосувалися насамперед політики відкритих дверей НАТО, тобто вступу туди України. Макрон підкреслив, що ситуація серйозна і потрібно знайти шлях миру і стабільності в Європі. За його словами, НАТО не може відмовитися від політики відкритих дверей, але необхідно побудувати нові механізми.

читайте також"Подобається, не подобається? Терпи, моя красуне!": Путін звернувся до Зеленського через Мінські угоди

У вівторок, 8 лютого, президент Франції Еммануель Макрон приїде до Києва, де зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Під час переговорів Макрон планує обговорити виконання Мінських угод.

Після переговорів з українським колегою Макрон поспілкується телефоном з Путіним.

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