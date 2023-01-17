"Нагадує чутки про Януковича": в ISW розповіли, кого Кремль мітить в гауляйтери України

Розмова нагадує чутки в ЗМІ про можливий план Кремля призначити нібито "керівником" України Віктора Януковича, зазначили в Інституті вивчення війни.

Росія мріє зробити Медведчука гауляйтером України - ISW / Колаж УНІАН

Колишній ватажок російських терористів "ДНР" Ігор Гіркін підняв дискусії про плани Кремля привести до влади в Україні свого кума Віктора Медведчука. Однак у "блогосфері" бойовиків сумнівно ставляться до такої перспективи. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

В зведенні ISW йде мова про те, що Гіркін відродив дискусії про плани Кремля повернути до влади Віктора Медведчука. Він сказав, що Москва сподівається зробити обвинуваченого в Україні в державній зраді кума Путіна, мовляв, "главою альтернативного уряду".

Втім, сам терорист Гіркін і прокремлівський так званий "воєнкор" Саша Коц висловили сумніви в тому, що Медведчук зможе стати гауляйтером України. На думку аналітиків, такі розмови нагадують ситуацію з Януковичем.

"Ця розмова нагадує попередні чутки в ЗМІ про потенційний план Кремля поставити опального колишнього українського диктатора Віктора Януковича на пост лідера України на початку 2022 року", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Де Віктор Медведчук

Україна і Росія 21 вересня минулого року провели обмін полоненими.

Київ звільнив 215 українських військових, серед яких – 5 командирів з Азовсталі. До Москви відправили обвинуваченого у державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука, який до цього дав свідчення українському слідству. Україна за одного Медведчука змогла повернути додому 200 осіб.

У Мережі наприкінці листопада виклали фотографію Віктора Медведчука з дружиною Оксаною Марченко в одному з кафе в Ялті. У російських пропагандистських ефірах Медведчук наразі не з'являвся.

16 січня в одному з російських видань була опублікована стаття Віктора Медведчука про Україну.

У ній кум Путіна вибухнув пропагандою РФ і звичними вигадками Москви щодо України і Заходу. При цьому він піддав "критиці" всіх українських президентів, крім Януковича, який втік.

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Війна Росії проти України: