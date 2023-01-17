glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Нагадує чутки про Януковича": в ISW розповіли, кого Кремль мітить в гауляйтери України

17 січня 2023, 08:44
Розмова нагадує чутки в ЗМІ про можливий план Кремля призначити нібито "керівником" України Віктора Януковича, зазначили в Інституті вивчення війни.
Путін, Медведчук, Янукович
Росія мріє зробити Медведчука гауляйтером України - ISW / Колаж УНІАН

Колишній ватажок російських терористів "ДНР" Ігор Гіркін підняв дискусії про плани Кремля привести до влади в Україні свого кума Віктора Медведчука. Однак у "блогосфері" бойовиків сумнівно ставляться до такої перспективи. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

В зведенні ISW йде мова про те, що Гіркін відродив дискусії про плани Кремля повернути до влади Віктора Медведчука. Він сказав, що Москва сподівається зробити обвинуваченого в Україні в державній зраді кума Путіна, мовляв, "главою альтернативного уряду".

Втім, сам терорист Гіркін і прокремлівський так званий "воєнкор" Саша Коц висловили сумніви в тому, що Медведчук зможе стати гауляйтером України. На думку аналітиків, такі розмови нагадують ситуацію з Януковичем.

"Ця розмова нагадує попередні чутки в ЗМІ про потенційний план Кремля поставити опального колишнього українського диктатора Віктора Януковича на пост лідера України на початку 2022 року", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Де Віктор Медведчук

Україна і Росія 21 вересня минулого року провели обмін полоненими.

Київ звільнив 215 українських військових, серед яких – 5 командирів з Азовсталі. До Москви відправили обвинуваченого у державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука, який до цього дав свідчення українському слідству. Україна за одного Медведчука змогла повернути додому 200 осіб.

У Мережі наприкінці листопада виклали фотографію Віктора Медведчука з дружиною Оксаною Марченко в одному з кафе в Ялті. У російських пропагандистських ефірах Медведчук наразі не з'являвся.

16 січня в одному з російських видань була опублікована стаття Віктора Медведчука про Україну.

У ній кум Путіна вибухнув пропагандою РФ і звичними вигадками Москви щодо України і Заходу. При цьому він піддав "критиці" всіх українських президентів, крім Януковича, який втік.

Дивіться відео ТСН - Медведчука позбавили громадянства України та статусу нардепа

Війна Росії проти України:

Віктор Янукович Віктор Медведчук новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:05

Гороскоп на сьогодні 17 січня 2023: Близнюкам - дивацтва, Скорпіонам - навчання

09:00

Україна переможе навесні-влітку 2023-го, Росії загрожує військовий переворот – Андрій ЗубовВідео

08:44

"Нагадує чутки про Януковича": в ISW розповіли, кого Кремль мітить в гауляйтери УкраїниВідео

08:34

РФ готується до масштабних дій на фронті: названо напрямки можливої атаки

08:30

Скільки годин повинен працювати генератор: максимальний ресурс і як його не угробитиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:35

Шляху до перемоги РФ в Україні немає - Financial Times

07:35

Арестович з другої спроби попросив вибачення за свої скандальні слова про ДніпроВідео

07:05

Чим почистити диван від плям: 3 ефективні способи, від яких ваші меблі сяятимуть

06:44

Конфлікт між Пригожиним і Міноборони РФ посилився: "кухаря Путіна" поставили на місце - ISW

Реклама
06:15

Як Медведчук зайнявся політичним онанізмомПогляд

04:04

"В Україні вмирають люди, а у когось шпагат": Волочкова із задертою ногою обурила людейВідео

03:36

Корсет і мережива: Даша Квіткова показала оновлене тіло у відвертому відеоВідео

03:20

Ульотна закуска в лаваші, яка розлетиться за 5 хвилин з вашого столу: швидкий та божевільний рецептВідео

03:15

Не можна класти це у пральну машинку: які лайфхаки можуть зламати вашу техніку

02:30

Україну накриє рекордна аномалія: синоптик приголомшив прогнозом на ВодохрещаВідео

02:00

Як замаринувати цибулю, щоб вона не гірчила і була хрусткою: шалений рецепт, який всіх здивуєВідео

01:36

В які дні можна міняти постільну білизну, щоби залучити удачу

00:51

Навіщо 17 січня потрібно кожному з'їсти ложку меду: прикмети і що заборонено робитиВідео

00:20

Найбільші дамські угодники та серцеїди: 5 чоловічих імен, власники яких не вміють зберігати вірністьВідео

00:03

"Маємо бути готові": Жданов попередив, що РФ може змінити тактику нанесення ударів по УкраїніВідео

Реклама
16 січня, понеділок
23:13

Росія почала готувати нову спробу перехопити ініціативу у війні - ЗеленськийВідео

22:49

"Намагався захистити кохану": у Дніпрі під завалами знайшли загиблу вагітну жінку в обіймах чоловікаВідео

22:46

Тиждень лежить в комі: у Росії не можуть врятувати відомого фігуристаВідео

22:06

Росія може напасти на Казахстан - ДаніловВідео

22:01

На Зеленського готували масштабний замах: в Independent розкрили подробиціВідео

21:38

В окупантів є ще сотні ракет Х-22, частину передала Україна в рахунок боргів за газ - ІгнатВідео

21:30

Ракета цілеспрямовано летіла в будинок: з'явилося нове відео з камер реєстратора трагедії в ДніпріВідео

21:08

Бойової авіації Росії в Білорусі стало більше: у Генштабі пояснили, в чому загроза для УкраїниВідео

20:43

Мільйонери ніколи не робили 3 речі 18 січня: прикмети і заборони, які можуть забрати всю удачуВідео

20:18

"Соколине Око" Джеремі Реннер може втратити ногу через жахливу ДТП

20:13

"Ми повинні готуватися": Данілов попередив про крайній ривок РФ у війні проти УкраїниВідео

20:07

Контрнаступ ЗСУ з проривом: на Заході розповіли, скільки танків потрібно УкраїніВідео

19:53

Стаття медведчука: навіщо зрадник нагадує про себеПогляд

19:51

Кому не рекомендується їсти сало: може "привести" на лікарняне ліжко

19:48

Як купатися на Водохреща: правила, щоб не утонути і не переохолодитися

19:47

Найбільший пакет військової допомоги: Великобританія передає Україні сотні танків і БТРВідео

19:43

"Я ніби прийняв таблетку ЛСД": принц Гаррі назвав улюблені парфуми принцеси Діани

19:31

Марк Фейгін. Арестович - агент Кремля? Ви серйозно?Відеоблоги

19:25

"Ворог готує різні сценарії повторного нападу": в ГУР розповіли про "екзотичні напрямки"Відео

19:15

Три найбільш конфліктних знака Зодіаку 2023 року: з ними краще не стикатися

Реклама
19:04

Україну накриє сильний шторм: синоптики попередили про "дику" негодуВідео

19:00

Любовний гороскоп на тиждень 16-22 січня: Близнюкам - брак свободи, Діві - океан енергії любовіВідео

18:51

"Клоунські заяви": Гіркін вилаяв Медведєва і запропонував йому "тихо спиватися"Відео

18:34

Вахатанг Кікабідзе в останньому інтерв'ю перед смертю розповів, як Путін може врятуватисяВідео

18:20

Путін вимагає від Герасимова негайно захопити Донбас: у розвідці назвали крайній термінВідео

18:16

Росія завдає ударів з С-300 і С-400, Україні потрібно знищувати їх там, звідки вони б'ють - ЗСУВідео

18:05

"Жалюгідним набродом командують божевільні": французький генерал оцінив катастрофу армії ПутінаВідео

18:02

Проєкт "Говорить вся країна" оголошує збір історій глядачівВідео

17:59

Не може без таблеток: Лариса Доліна заявила про серйозні проблеми зі здоров'ямВідео

17:27

З України - до Норвегії: командир ПВК Вагнера втік з компроматом на ПригожинаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти