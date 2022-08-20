У МЗС вимагають визнати посла РФ персоною нон грата за заклик до 'геноциду українців'

У МЗС зробили різку заяву / ZN.UA

Міністерство закордонних справ України закликає Австрію вислати постійного представника Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайла Ульянова за заклики до знищення українців.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко написав у мікроблозі Twitter.

Він підкреслив, що до мови геноциду, який поширює офіційна РФ, не повинно бути терпимості.

"Посол Росії Михайло Ульянов закликає до знищення українського народу. Ця мова геноциду не повинна толеруватися. Ми закликаємо все дипломатичне співтовариство у Відні бойкотувати Ульянова і Австрію, як приймаючу країну, оголосити його персоною нон грата", - підкреслив спікер.

Нагадаємо, раніше Михайло Ульянов у своєму Twitter написав:"Немає милості українському населенню".

Зазначимо, що пізніше Ульянов видалив свій пост і написав ще одне повідомлення з "вибаченнями".

"Я повинен вибачитися. Я забув, з ким маю справу. Я, звичайно, мав на увазі США з їх поставками зброї і президента України, який буквально вчора заявив, що він відкидає будь-які мирні переговори. Дійсно, ніякої пощади з їхнього боку до українського населення. Це те, що я сказав", - заявив Ульянов.

Зазначимо, що представник РФ видалив свій запис у Twitter, однак у Мережі є посилання на сторінку, яка збереглася у веб-архіві.

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