Потужний бронетанковий пакет для ЗСУ та формула миру: Зеленський розкрив деталі діалогу з Макроном

Президент Зеленський поінформував Макрона про першочергові потреби сил оборони України та перспективи розвитку ситуації на фронті у травні-червні.

https://glavred.net/politics/moshchnyy-bronetankovyy-paket-dlya-vsu-i-formula-mira-zelenskiy-raskryl-detali-dialoga-s-makronom-10466956.html Посилання скопійоване

Франція передасть Україні потужний бронетанковий пакет - Зеленський / Колаж Instagram В. Зеленського, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський поговорив по телефону зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Сторони обговорили ситуацію на фронті, перспективи її розвитку найближчими тижнями і потреби української армії. Франція підтвердила надання ЗСУ потужного бронетанкового пакету.

У своєму Telegram-каналі у неділю, 30 квітня, гарант розповів про те, що провів перемовини з президентом Франції Макроном. Лідери держав обговорили формулу миру Києва та подальший розвиток двостороннього діалогу.

"Обговорили взаємодію в роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їх підтримки української формули миру. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки у межах двостороннього діалогу", - зазначив Зеленський.

відео дня

За його словами, він також розповів про обстановку на фронті, подальші перспективи та потреби ЗСУ.

"Детально поінформував про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні. Окремо акцентував на першочергових потребах українських сил оборони", - уточнив Зеленський.

Крім того, він додав, що Франція підтвердила надання українським військам потужного бронетанкового пакету.

"Швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним Силам потужного бронетанкового пакету", - підкреслив Володимир Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський раніше підтвердив, що ЗСУ готуються провести контрнаступ з метою звільнення захоплених агресором Росією територій. В рамках військової операції українські війська мають намір повернути і Крим. На думку Зеленського, подальший успіх армії залежить від підтримки західних союзників.

Український військовий Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду сказав, що для звільнення Кримського півострова ЗСУ потрібно вийти до Азовського узбережжя і зруйнувати Кримський міст. Далі окупанти потраплять в оперативне оточення і змушені будуть здаватися. Однак, на відміну від ситуації з Кримом, за Донбас доведеться серйозно воювати.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що найближчим часом всі побачать результати риторики про контрнаступ ЗСУ. Він погодився з оцінками у США, згідно з якими силам оборони України як мінімум вдасться просунутися до позицій, які дозволять наносити більш ефективні удари по окупантах РФ у Криму і на Донбасі.

Дивіться відео Главред - Андрусів розповів, як Україна може звільнити Крим

Війна Росії проти України: