Ракетний удар РФ по Україні: системи IRIS-T і NASAMS перехопили 100% ракет ворога

Україні необхідно зміцнювати протиповітряну оборону далекобійними системами ППО, вважає Юрій Ігнат.

Система ППО IRIS-T показує високий результат в Україні / Diehl Defence, ОК Схід

У Командуванні Повітряних сил Збройних сил України прокоментували роботу систем ППО, переданих Україні західними партнерами.

В ході протидії масованій ракетній атаці РФ в понеділок, 5 грудня, західні системи IRIS-T і NASAMS відпрацювали зі стовідсотковою ефективністю, заявив спікер командування ЗС Юрій Ігнат.

"IRIS-T і NASAMS збили всі повітряні цілі, по яких цілили. Тобто показали 100% результату. Тому іншого шляху немає, треба переходити на цей тип озброєння. Він ефективний, сучасний і буде відповідати вимогам і загрозам", - підкреслив він.

Водночас представник ПС ЗСУ вважає, що Україні необхідно зміцнювати протиповітряну оборону далекобійними системами ППО.

"Потрібно посилюватися далекобійними засобами, як Patriot. Про нього багато розмов, щоб Україна отримала і цей вид озброєння, систему ППО", – додав Ігнат.

Ракетна атака РФ

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, запаси високоточного озброєння в РФ вже підходять до завершення, при цьому окупанти вже "увійшли в критичний мінімум".

Як відомо, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Гнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація-це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

В результаті ракетного удару РФ по Україні в понеділок, 5 грудня, було пошкоджено два об'єкти інфраструктури.

Зокрема, про пошкодження об'єктів інфраструктури в Одеській області внаслідок ракетного обстрілу окупантів розповів у Telegram заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко.

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