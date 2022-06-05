"Можуть ще два тижні робити вигляд, що він живий": Арестович розповів про життя після смерті Путіна

Арестович розповів про життя після смерті Путіна / скріншот

Радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що у президента РФ Володимира Путіна дійсно рак і ряд інших недуг.

В бесіді з російським правозахисником Марком Фейгіним Арестович заявив, що після смерті російського диктатора його оточення певний час ще буде брехати народу і буде викладати заздалегідь записані відеоролики.

"Як тільки Путін помре - реально хтось зіллє з прислуги Путіна або "веж Кремля", почнуться обвальні процеси верхівки... Ну, можуть ще два тижні удавати, що він живий. А найголовніше - буде поставлено питання: А навіщо взагалі руйнувати американоцентричний світ? Думаю, ніхто у військово-політичному керівництві не в змозі буде пояснити, навіщо їм взагалі війна в Україні", - поділився Арестович.

Він запевнив, що після смерті російського диктатора політикум цієї країни зрозуміє одне – потрібно негайно боротися за владу і вплив. А війна в Україні в цю історію ніяк не вписується.

читайте також"Потрібно 4-5 повноцінних бригад": Арестович розповів, коли Україна піде в контрнаступАрестович додав, що смерть Путін може моментально не зупинити війну, але армія РФ точно зменшить темпи, а ЗСУ збільшать шанси на повернення Криму і Донбасу.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін страждає небезпечним захворюванням. Медики у нього виявили рак крові. Про це повідомили в ЗМІ з посиланням на розмову з олігархом, що має тісні зв'язки з владою РФ.

Пізніше голова Головного управління розвідки України заявив, що Путін серйозно хворий і в РФ вже готується зміна політичного керівництва. За словами Буданова, у російського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одне з яких – це рак.

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