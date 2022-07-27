Джонсон може стати новим генсеком НАТО - The Telegraph

Борис Джонсон може стати новим генсеком НАТО / колаж фото Офіс президента, Reuters

Британський прем'єр Борис Джонсон, який так полюбився українському народу, може стати новим генеральним секретарем НАТО. Джонсон отримає підтримку завдяки своїм лідерським якостям, які він продемонстрував з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, висунення кандидатури Джонсона схвалюють члени Комітету з оборони Британії Річард Дрекс і Марк Франсуа, а також колишній міністр з виходу Британії з ЄС Девід Джонс.

Варто відзначити, що інші британські політики поки сумніваються в тому, що Джонсону вистачить сил керувати НАТО. Свій сумнів вже висловив начальник Генштабу ЗС Великобританії в 2006-2009 роках Річард Даннат і ще один чиновник Міноборони, але його ім'я не називають. Вони вважають, що Джонсона не можуть призначити на цю посаду, так як "існують вагомі перешкоди".

"Реальність полягає в тому, що представники НАТО призначаються одноголосним рішенням. Будь-яка країна може його ветувати. Як ви думаєте, президент Макрон висунув би Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО? Це виклик для британської сторони. Потрібно, щоб США підтримали тебе і ще французи сказали "так", - сказав чиновник.

Варто відзначити, що нинішній генсек НАТО Йенс Столтенберг повинен був перебувати на цій посаді до жовтня 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну його повноваження продовжили до 30 вересня 2023 року.

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Відставка Бориса Джонсона - що відомо

7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єрміністра Великої Британії. Глава уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів і чиновників.

У своєму зверненні він зазначив, що буде виконувати обов'язки глави партії і уряду, поки не буде обраний наступник. Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "за" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса Пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

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