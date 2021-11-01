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Міністром оборони стане Резніков: Слуги народу визначилися з ротаціями у Кабміні

1 листопада 2021, 20:44
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Нардеп Ірина Верещук буде призначена на посаду міністра реінтеграції окупованих територій.

Кабмін
Нові призначення в Кабміні / УП

У понеділок, 1 листопада, на засіданні фракції Слуга народу був прийнятий ряд кадрових рішень.

Як повідомляє народний депутат від Слуги народу Дмитро Качура в Telegram-каналі, нардеп Ірина Верещук буде призначена на посаду міністра реінтеграції окупованих територій, а Олексій Резніков, який написав заяву на звільнення з цієї посади, займе крісло міністра оборони.

За словами Качури, віцепрем'єри Олег Уруський і Олексій Любченко підуть у відставку.

Які ще будуть ротації в Кабміні

Заступник начальника Управління державної охорони В'ячеслав Штучний рекомендований на посаду керівника Апарату Ради.

Голова митниці Павло Рябікін обійме посаду керівника Мінстратегпрому.

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Андрій Мотовиловець затверджений на посаді першого заступники голови фракції Слуга народу.

"У середу відбудеться процедура звільнення, а в четвер - призначення", - зазначає Дмитро Качура.

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Відставка Тарана і призначення Рєзнікова міністром оборони

Журналіст Юрій Бутусов 24 жовтня повідомив про те, що президент Володимир Зеленський погодив нову кандидатуру на пост міністра оборони. За його словами, питання відставки Андрія Тарана пов'язане в тому числі і з його проблемами зі здоров'ям. Новим міністром оборони має стати Олексій Резніков - віцепрем'єр, міністр з питань окупованих територій.

Міністр Олексій Резніков 1 листопада подав заяву про відставку з посади віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У заяві зазначено, що Резніков залишає міністерство за власним бажанням.

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Кабмін відставка Кабміну Слуга народу Олексій Резніков
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