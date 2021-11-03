Парламент відправив у відставку міністра економіки Любченка

Любченко більше не міністр економіки / 24tv.ua

Верховна Рада України в середу, 3 листопада, під час пленарного засідання відправила у відставку кількох міністрів. Дісталося і голові Міністерства економіки Олексію Любченку. За його "звільнення" проголосували 320 депутати, проти -1.

Протриматися на посаді першого віце-міністра і міністра економіки йому вдалося недовго. Любченко був призначений у травні поточного року. А напередодні, 2 листопада, подав у відставку.

Передбачається, що на його місце може прийти заступник голови ОПУ з економічних питань Юлія Свириденко.

Тим часом, як пише НВ, Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України цього дня якраз проводять обшуки у Любченка.

ЗМІ пише, що чиновник причетний до податкових скруток для окремих підприємств і створення тіньового офісу.

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При цьому, сам Любченко в коментарі виданню LB.ua заявив, що "сьогодні слідчі дії не відбувалися".

"Те, що відбувається не має до мене відношення", - цитує міністра LB.ua.

читайте такожМіністр економіки Олексій Любченко подав у відставкуНагадаємо, Кабмін призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби у квітні 2020 року без конкурсу, за спрощеною процедурою на період карантину, а в квітні 2021 року уряд уклав з ним п'ятирічний контракт.

Довідка. Олексій Любченко народився в селі Орловець Черкаської області 21 вересня 1971 року, пише Вікіпедія. У 1993 році закінчив навчання в Київському державному економічному університеті (спеціальність – економічне і соціальне планування). У вузі був відмінником. Пізніше став доктором економічних наук.

Любченко працював підсобним робітником, потім працював економістом, спочатку займав керівні пости в Смілянській міськраді Черкаської області, а потім і в податкових органах влади. Став головою податкової служби 29 квітня 2020 року.

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