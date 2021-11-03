Тепер офіційно: Верховна Рада звільнила міністра екології Абрамовського

Рада відправила у відставку Романа Абрамовського / УНІАН

Верховна Рада відправила у відставку міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Романа Абрамовського. За таке рішення проголосували 322 народних депутати на засіданні парламенту в середу, 3 листопада.

На посаду Абрамовського призначили 19 червня 2020 року, а вже 19 жовтня він сам написав заяву про відставку. Міністр зробив це за власним бажанням, запевняв голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Відомо, що на своїй посаді міністр пробув трохи більше ніж рік – з червня 2020 року. За цей час він встиг дати 117 обіцянок (включаючи програмні, що стосуються екології), проте виконати вдалося тільки близько половини. Найімовірніше, основною претензією до роботи Абрамовського є вкрай висока корумпованість екоінспекцій в регіонах.

Очікується, що Міндовкілля очолить чинний заступник міністра Руслан Стрілець. Його кандидатуру підтримали на засіданні фракції Слуга народу 1 листопада.