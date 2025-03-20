Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Макрон подзвонив Зеленському прямо посеред відеоконференції: як поговорили

Ангеліна Підвисоцька
20 березня 2025, 02:30
5
Президент України зазначив, що він дуже часто спілкується з президентом Франції.
Зеленский, Макрон
Макрон подзвонив Зеленському прямо під час відеоконференції / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Президенту України Володимиру Зеленському прямо під час відеоконференції із журналістами подзвонив на особистий номер мобільного телефону президент Франції Еммануель Макрон. Відео з дружньою розмовою двох президентів вже розлетілось в Мережі.

Зеленський відповів на дзвінок і перепросив Макрона за те, що не може зараз розмовляти, бо спілкується з журналістами. Він пообіцяв перетелефонувати за 15-20 хвилин.

Після цього президент повернувся до розмови з журналістами і розповів про те, які стосунки між Україною та Францією.

відео дня

"Так, я щойно розмовляв з президентом Макроном. Ми з ним часто дуже спілкуємось, в середньому раз на день. У нас дуже тісні відносини між нашими країнами. Він сильно допомагає. Я йому за це вдячний", – пояснив Зеленський.

Дивіться відео з розмовою Зеленського та Макрона:

Зеленский
Макрон подзвонив Зеленському прямо під час відеоконференції / фото: скріншот

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Франция Володимир Зеленський Еммануель Макрон новини Франції
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Путін готує наступальні операції": Зеленський назвав 3 напрямки

"Путін готує наступальні операції": Зеленський назвав 3 напрямки

01:44Війна
"F-16 прилетіли": Зеленський заінтригував заявою про нову партію винищувачів

"F-16 прилетіли": Зеленський заінтригував заявою про нову партію винищувачів

01:08Війна
Трамп зацікавився станцією: Зеленський розповів про долю Запорізької АЕС

Трамп зацікавився станцією: Зеленський розповів про долю Запорізької АЕС

00:34Політика
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 20 березня: Водоліям - велика радість, Овнам - подарунок

Гороскоп на завтра 20 березня: Водоліям - велика радість, Овнам - подарунок

"Любимо, сумуємо": українську співачку засмутила смерть Кіркорова, який ненавидить Україну

"Любимо, сумуємо": українську співачку засмутила смерть Кіркорова, який ненавидить Україну

944 гривні надбавки: кому з пенсіонерів донарахують виплати вже в квітні

944 гривні надбавки: кому з пенсіонерів донарахують виплати вже в квітні

Карта Deep State онлайн за 19 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Де 3 відмінності між дідусями: лише "справжні детективи" впораються із загадкою

Де 3 відмінності між дідусями: лише "справжні детективи" впораються із загадкою

Останні новини

03:04

Вирішити питання ЗАЕС в інтересах США, але є важливий нюанс - Горбач

02:46

Україна та РФ погодилися припинити удари по енергетиці, але є нюанс - Sky News

02:30

Макрон подзвонив Зеленському прямо посеред відеоконференції: як поговорилиВідео

02:00

"Це не про статус": Марина Боржемська заговорила про свого супутника

01:55

Зеленський відверто висловився щодо прямих переговорів із представниками РФ

Трамп під час розмови з Путіним здав багато червоних ліній України - ГорбачТрамп під час розмови з Путіним здав багато червоних ліній України - Горбач
01:44

"Путін готує наступальні операції": Зеленський назвав 3 напрямки

01:30

"Я страшенно пишаюся": донька Вілліса показала свіже фото тяжкохворого актора

01:08

"F-16 прилетіли": Зеленський заінтригував заявою про нову партію винищувачів

00:43

"Ніхто не повернеться": Зеленський попередив про небезпечний сценарій закінчення війни

Реклама
00:34

Трамп зацікавився станцією: Зеленський розповів про долю Запорізької АЕС

00:32

"Ми сильніші": Зеленський заявив, що Путін вже не у виграшній позиції

00:12

Прогриміло близько 30 вибухів: окупанти атакували житлові райони КропивницькогоВідео

00:01

"Будемо вірити в краще": Зеленський розповів, яким буде "енергетичне перемирʼя"

19 березня, середа
23:53

"Стало дуже гаряче, ворог намагається прорватись": чи є загроза наступу на Суми

23:47

У Білому домі розповіли про "фантастичну розмову" Трампа із Зеленським

23:07

"Аби за щось жити": старша донька Олени Кравець зізналася, чим заробляє

22:48

Скандальна донька Кіркорова висловилася про смерть дідуся - деталі

22:45

Викрадення РФ українських дітей: важлива заява Вашингтона щодо розслідування

22:41

Тариф на газ може різко зрости вже влітку: експерт назвав нову ціну

22:02

"Найкраще ще попереду": Потап показався разом із дівчиною у США

Реклама
22:00

Третя дружина Сергія Тігіпка показала його дев'ятимісячну доньку-модницю

21:56

Брюнетка з короткою стрижкою: у чоловіка Тодоренко нова жінка

21:52

Кортні Лав відмовляється від американського громадянства через "Трампа-ціаніда"

21:51

Трамп "забанив" одну з головних вимог Путіна: заява Білого дому

21:50

Пережив теракт в Оленівці: в Україну з полону повернувся друг Дмитра "Ореста"ФотоВідео

21:11

Росіяни нафантазували "збиття" F-16 на Сумщині: Повітряні сили відреагували

20:38

Переговори з Трампом та обмін полоненими: головні новини України (дайджест)

20:36

Що дістанеться Кіркорову після смерті батька

20:27

Чи можна повторно використовувати пергаментний папір - лайфхак

20:26

Три відділення - три функції: для чого насправді потрібні відсіки у пралці

20:24

Україні можуть передати нові ЗРК Patriot: у Трампа зробили важливу заявуВідео

20:15

Що посадити біля помідорів – захистіть урожай природним способом

19:45

В Україну йде потепління, але подекуди буде -10 градусів: синоптики назвали регіони

19:43

"Я підтримав цей крок": Зеленський зробив заяву після переговорів з Трампом

19:42

Повторний удар РФ балістикою по інфраструктурі Укрзалізниці: є важко поранені

19:23

Порошенко підігрує РФ: звинуватив владу в утисках, хоча сам тиснув руку і обіймав путіна, - експерт

19:14

Рослини, які не можна садити поруч із фруктовими деревами - список

19:11

Переговори РФ і США в Саудівській Аравії: в ОП зробили заяву про участь України

19:10

Ударів по енергетиці не буде: в ЗМІ дізналися деталі розмови Зеленського з Трампом

19:10

Один із ключових результатів переговорів Трампа і ПутінаПогляд

Реклама
18:50

20 березня день весняного рівнодення: що можна і не можна робити

18:35

У Зеленського висловилися щодо ймовірного сценарію завершення війни й назвали умову

18:28

Навіжений путініст Борис Корчевніков отримав підозру від СБУ

18:19

Хрустітиме, ніби щойно з печі: хитрий трюк, як зберегти багет свіжим

18:17

ЗСУ збивають "Шахеди" новітнім засобом: що відомо про таємничу зброю

18:10

Бігли через кордон і вперше говорили з рідними: зворушливі кадри з обміну полоненимиФотоВідео

17:56

Більше молитися та вмитися з криниці: яке свято та прикмети 20 березня

17:45

Трамп провів перші переговори із Зеленським після скандалу у Білому домі: що відомо

17:43

ЗСУ вибивають росіян: в ДПСУ повідомили, як змінилася ситуація на Сумщині

17:35

Запалюються, наче сірник: астрологи назвали ТОП-3 найпалкіших знаків

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти