Макрон подзвонив Зеленському прямо посеред відеоконференції: як поговорили

Президент України зазначив, що він дуже часто спілкується з президентом Франції.

https://glavred.net/politics/makron-pozvonil-zelenskomu-pryamo-posredi-videokonferencii-kak-pogovorili-10648742.html Посилання скопійоване

Макрон подзвонив Зеленському прямо під час відеоконференції / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Президенту України Володимиру Зеленському прямо під час відеоконференції із журналістами подзвонив на особистий номер мобільного телефону президент Франції Еммануель Макрон. Відео з дружньою розмовою двох президентів вже розлетілось в Мережі.

Зеленський відповів на дзвінок і перепросив Макрона за те, що не може зараз розмовляти, бо спілкується з журналістами. Він пообіцяв перетелефонувати за 15-20 хвилин.

Після цього президент повернувся до розмови з журналістами і розповів про те, які стосунки між Україною та Францією.

відео дня

"Так, я щойно розмовляв з президентом Макроном. Ми з ним часто дуже спілкуємось, в середньому раз на день. У нас дуже тісні відносини між нашими країнами. Він сильно допомагає. Я йому за це вдячний", – пояснив Зеленський.

Дивіться відео з розмовою Зеленського та Макрона:

Макрон подзвонив Зеленському прямо під час відеоконференції / фото: скріншот

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред