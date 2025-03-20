Макрон подзвонив Зеленському прямо посеред відеоконференції: як поговорили

Президенту України Володимиру Зеленському прямо під час відеоконференції із журналістами подзвонив на особистий номер мобільного телефону президент Франції Еммануель Макрон. Відео з дружньою розмовою двох президентів вже розлетілось в Мережі.
Зеленський відповів на дзвінок і перепросив Макрона за те, що не може зараз розмовляти, бо спілкується з журналістами. Він пообіцяв перетелефонувати за 15-20 хвилин.
Після цього президент повернувся до розмови з журналістами і розповів про те, які стосунки між Україною та Францією.
"Так, я щойно розмовляв з президентом Макроном. Ми з ним часто дуже спілкуємось, в середньому раз на день. У нас дуже тісні відносини між нашими країнами. Він сильно допомагає. Я йому за це вдячний", – пояснив Зеленський.
Дивіться відео з розмовою Зеленського та Макрона:
Новина доповнюється...
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред