У Білорусі почалась "інспекція" старого ракетного полку, де могла залишитися ядерна зброя - ЗМІ

У Білорусі шукають ядерну зброю / Минобороы РФ, Белсат

У Білорусі почали "інспекцію" занедбаного 369-го ракетного полку у районі с. Черетянка на півдні країни. Там могла зберігатися ядерна зброя. Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

За даними видання, з 1959 по 1996 роки там дислокувався полк ракетних військ стратегічного призначення. Тоді до складу входили два дивізіони з вісьмома одиницями пускових установок для балістичних ракет наземного базування Р-12 (SS-4), ракетний комплекс РСД-10 "Піонер" та РТ-2ПМ "Тополь".

Крім того, на території полку знаходилась платформа для розвантаження ядерних ракет. Можна припустити, що там також були ядерні боєголовки.

Учора, 12 червня, туди прилетів білоруський вертоліт Мі-8. Нині об'єкт непридатний до використання. Однак видання припускає, що керівництво Білорусі розглядає можливість його ремонту.

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Війська Білорусі на кордоні з Україною

За останні два місяці на території республіки Білорусь було зафіксовано пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У РБ залишається російська військова техніка, яка може рухатися разом з білоруською колоною. Тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозу ракетних і авіаударів з території Білорусі. Згідно з відомостями військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений до Брестської області. Звідти відстань до кордону з Україною становить 50 кілометрів.

26 травня Лукашенко заявив, що він наказав створити оперативне командування військами на кордоні з Україною. За його словами, з цього напрямку, мовляв, є загроза для Білорусі. Також він закликав відразу відправляти нові підрозділи до південного кордону.

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