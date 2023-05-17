Лукашенко не хворий, це інсценування - генерал Маломуж

На думку Маломужа, Лукашенко намагається інсценувати свою хворобу, щоб не дати Путіну втягнути Білорусь у пряму участь у війні проти України.

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Лукашенко придумав свою хворобу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Самопроголошений президент Білорусі, чутки про хворобу якого активно почали поширюватися після параду в Москві 9 травня, насправді може бути здоровий. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Він не виключає, що Лукашенко намагається інсценувати свою "хворобу", щоб уникнути активної допомоги Путіну у війні проти України.

"Я знайомий з Лукашенком особисто, а тому знаю, що він у складних для себе ситуаціях завжди намагається знайти спосіб взяти паузу і відійти від негайного вирішення гострої проблеми", - сказав Маломуж.

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Гострою проблемою для Лукашенка залишається те, що Путін всіляко підштовхує його до прямої участі у війні. На російського диктатора вже не діють минулі відмовки Лукашенка про "утримання західного фронту і прикривання спини РФ".

"Тепер Лукашенку потрібно діяти, а він цього хоче уникнути. Він всіляко намагається уникнути активної допомоги Москві і довести світові, що він не є співучасником агресивних дій Росії. І остання його можливість зробити це - його здоров'я", - пояснив Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Дивіться відео Главреда про те, що насправді ховається за "хворобою" Лукашенка:

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресор РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Замість цього самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляло, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою і кардіологічні захворювання.

В Держдумі країни-агресори Росії підтвердили хворобу Лукашенка, однак намагаються переконати, нібито "нічого смертельного в цьому немає". Заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін зазначив, нібито "це не ковід", а Лукашенко "просто потрібен відпочинок".

15 травня білоруські пропагандисти показали свого диктатора Олександра Лукашенка вперше з 9 травня. У Мережі опублікували перші кадри з Лукашенком. Моніторинговий проект Belarusian Hajun, проаналізувавши фото, звернув увагу, що його рука знову забинтована.

Дивіться відео про те, як Росія може відібрати владу у Лукашенка на тлі хвороби:

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