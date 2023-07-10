Кримський міст переоцінений, його підрив не вплине на битву за Крим - Золотарьов

Ключовим фактором звільнення Криму може стати лише взяття під контроль перешийка.

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Кримський міст не вплине на бій за Крим / Колаж: Главред, Фото twitter.com/Krymsky_bridge, УНІАН

Українські військові роблять все, щоб звільнити незаконно захоплені території, в тому числі і Крим. Однак підрив Кримського мосту ніяк не вплине на бої за півострів. Про це під час чату на Главреді заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Він заявив, що українці переоцінюють роль Кримського мосту.

"Так, російська армія і військово-морський флот дуже прив'язані до залізниці. Як Куп'янськ і Валуйки були ключовими для постачання російського угруповання в Луганській і Донецькій областях, так і залізнична гілка цього моста має велике значення для постачання Криму. Але ж якось і до побудови Кримського моста через Керченську переправу в Криму отримували все необхідне", - сказав Золотарьов.

Він додав, що ключовим фактором звільнення Криму може стати лише взяття під контроль перешийка.

"Хто володіє перешийками, той володіє і Кримом. Аж ніяк не Кримський міст. Німці в 1943 році побудували навіть канатну дорогу, щоб постачати 17-у армію на Таманському півострові. Так що руйнування Кримського моста створить Росії проблеми, але ці проблеми не будуть фатальними. Головне - перешийки", - додав Золотарьов.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина( 1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Повернення Криму в Україну

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше заявляла, що окупанти РФ будують оборонні редути у захопленому Криму. За словами Маляр, такі дії, ймовірно, вказують на їхню підготовку до відступу вглиб Кримського півострова.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна вважатиме перемогою у війні над агресором Росією відновлення територіальної цілісності і суверенітету в рамках міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Війна не закінчиться, доки не буде повернуто Кримський півострів.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що Україна завдасть ефективних ударів по російських військах у Криму далекобійними ракетами GLSDB І Storm Shadow. Українська армія битиме по окупантах, доки вони не залишать захоплений Кримський півострів.

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