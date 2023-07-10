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"Москві стане не до Криму": Золотарьов назвав умову здачі Росією півострова

Андрій Ганчук
10 липня 2023, 04:00
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Історія свідчить про те, що тим, хто намагався утримати Кримський півострів, не вдавалося досягти своєї мети, зазначив політолог Андрій Золотарьов.
ВСУ, Крим
Крим вдасться звільнити тільки військовим шляхом, Росія буде до останнього триматися за півострів - політолог / Колаж GoogleMaps, 93 ОМБр

Україна поверне окупований агресором Росією Крим виключно військовим шляхом і в тому випадку, якщо у російській державі почнеться смута і громадянський конфлікт, внаслідок чого загарбникам буде не до півострова. Історія показує, що нікому, хто збирався утримати Кримський півострів, не вдалося досягти своєї мети. Про це заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що Росія сама віддасть Крим тільки в тому випадку, якщо в країні почнеться смута.

"Тільки якщо в Росії почнеться смута і громадянський конфлікт, Крим може виявитися "валізою без ручки". При всіх нинішніх умовах який би ліберальний політик не прийшов в Кремль, Росія буде триматися до останнього", - зазначив Золотарьов.

За його словами, Україна звільнить Крим тільки військовим шляхом і тоді, коли Росії буде не до півострова. Історія свідчить: нікому не вдавалося утримати Крим, коли було поставлено таке завдання.

Дивіться відео, в якому Золотарьов розповів про сценарії звільнення Криму:

"Звільнення Криму буде здійснюватися тільки військовим шляхом і за умови, що Москві раптом стане не до Криму, тому що з'являться куди більш серйозні і масштабні проблеми. Історія говорить про те, що тим, хто хотів утримати Крим, це не вдавалося. Так було і в Кримську війну, і в громадянську війну, і в Другу світову, коли спочатку Червона армія намагалася безуспішно затриматися в Криму в 1941-1942 рр., а потім та ж оказія трапилася з німцями в 1944-му. Сакральність Криму багато в чому нагріта і накручена російською пропагандою. І поки ніхто з обойми російських опозиційних політиків добровільно не піде на відмову від нього", - підкреслив Андрій Золотарьов.

Повернення Криму в Україну

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр казала, що окупанти Росії обладнують захисні редути у захопленому Криму. Як вважають у Міноборони, подібні дії свідчать про можливу підготовку загарбників до відступу вглиб півострова.

Президент Володимир Зеленський сказав, що перемога для України - повне відновлення територіальної цілісності і суверенітету в кордонах 1991 року. Війна не закінчиться, доки Київ не поверне контроль над Кримом.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що Україна завдаватиме ефективних ударів по військах РФ у Криму далекобійними ракетами GLSDB І Storm Shadow, які передав Захід. ЗСУ битимуть по окупантах, доки вони не залишать захоплений півострів.

Інші новини:

Андрій Золотарьов новини Криму війна Росії та України
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