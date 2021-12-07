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Кого Байден призначить послом США в Україні: стало відоме ім’я кандидатури

7 грудня 2021, 12:54

Представниця США зараз очолює посольство Америки у Словаччині.

ЗМІ повідомили, кого Байден може призначити послом США в Україні / Reuters

Послом Сполучених Штатів Америки в Україні може стати Бріджет Брінк, яка зараз очолює американське посольство у Словаччині.

Президент США Джо Байден може запропонувати саме цю кандидатуру на посаду, пише Foreign Policy із посиланням на свої джерела.

"Очікується, що Байден обере Бріджет Брінк, досвідченого високопоставленого професійного дипломата, як свою кандидатуру на посаду посла США в Україні, за словами нинішніх і колишніх офіційних осіб, знайомих з цим питанням", – зазначає видання.

При цьому наголошується, що рішення ще не прийняте.

В Україні посада посла США вакантна ще з 2019 року.

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читайте такожСША не відступить від Росії: у Білому домі заявили, що питання про Україну обговорять насампередРаніше повідомлялося, що США відправлять війська до Східної Європи у разі атаки Росії на Україну. Під час переговорів з Путіним Байден попередить господаря Кремля про наслідки його рішення "піти вперед у військовій ескалації".

Крім цього стало відомо, що влада США вивчає можливість введення жорстких санкцій проти Росії, які будуть введені для стримування Москви від вторгнення в Україну. Під обмеження може потрапити оточення президента РФ Володимира Путіна, енергетичні компанії й російський держборг.

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