Чому Путін ще не позбувся Зеленського і хто в "розстрільному списку" РФ

Кремль хоче вбити 24 українських чиновника / Reuters

Наміри Володимира Путіна вбити президента України Володимира Зеленського поки не матеріалізувалися, тому що український лідер став великою фігурою, вважають експерти.

Однак світу відомо, що численні спроби вбивства все таки були, але провалилися, пише Express.

Політологи Томмі Вієтор і Бен Родс припускають, що вбивство Зеленського вдарить по російському президенту.

"Вони можуть насправді підрахувати, що Зеленський став такою величезною фігурою, що вони викличуть дуже негативну для них реакцію. Зеленський за останні тижні став унікальною фігурою в сучасній історії. Його вбивство якимось російським дружком може підпалити Росію", - стверджують політологи.

читайте такожКоли завершиться війна і додому повернуться біженці: астропсихолог назвала точну датуТим часом, ЗМІ пише, що у Росії нібито є список українських чиновників, яких потрібно вбити. Йдеться про ще 24 українських чиновників, які знаходяться в розстрільному списку Кремля, включаючи обох колишніх чемпіонів з боксу, братів Кличків.

Нагадаємо, раніше британський таблоїд назвав трьох кандидатів на пост президента Росії.

Читайте також: