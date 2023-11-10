Чутки щодо "заміни Залужного": у Зеленського поставили крапку в гучному скандалі

Глава ОП оцінив чутки про те, що глава держави нібито готує заміну головкому ЗСУ.

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Андрій Єрмак прокоментував чутки про стосунки Володимира Зеленського з Валерієм Залужним / Колаж: Главред, Фото: Facebook / CinCAFU , president.gov.ua

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що у президента Володимира Зеленського і головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного єдина мета - перемогти у війні.

Таким чином він прокоментував в інтерв'ю Наталії Мосейчук чутки про те, що глава держави нібито готує заміну головкому ЗСУ.

"У нас є єдина позиція - перемогти в цій війні. Але, безумовно, сьогодні йде постійний діалог, робота 24/7. Ми повинні бути ще розумнішими, ще креативнішими", - зазначив глава ОП. відео дня

Він також додав, що "не чув про це і не має такої інформації" відповідаючи на питання про те, чи готує Зеленський заміну Залужному.

Фейки про ймовірність зміни головкома Залужного

Раніше нардеп від партії Петра Порошенка зганьбився "інсайдом" про Залужного. Заяву нардепа Володимира Ар'єва розтягнули багато російських пропагандистських ресурсів.

Нагадаємо, NYT писала про нібито намічений "розкол" між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Журналісти писали, що побачили розбіжності між Зеленським і Залужним після виходу колонки Головнокомандувача в The Economist - в якій Залужний попередив про ризики позиційної війни з Росією і "тупик" на фронті.

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи вихід публікації в NYT, спростував чутки про нібито напружені стосунки Зеленського і Залужного.

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