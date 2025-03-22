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Як США і Європа поділять гарантії безпеки для України: президент Чехії відповів

Віталій Кірсанов
22 березня 2025, 21:46
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Не варто знімати з розгляду питання вступу України до НАТО.
Петро Павло
Петро Павло / Колаж: Главред, фото: pixabay, twitter.com/general_pavel

Що сказав Петро Павло:

  • США захищатимуть інтереси свого бізнесу в Україні
  • Європа задекларувала готовність підтримувати Україну
  • Членство України в НАТО - це не питання кількох місяців

Гарантії безпеки для України можуть складатися з двох компонентів: угоди зі США про мінерали та гарантії від європейських країн. Таку думку висловив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю "Європейській правді".

Говорячи про потенційну угоду між Україною та США, чеський президент зазначив, що через присутність американського бізнесу в Україні "то можна очікувати, що вони (США, - ред.) будуть захищати ці інтереси".

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Інша складова гарантій, за словами Павела, буде з боку європейських країн, які задекларували готовність підтримувати Україну.

"І зараз ми говоримо переважно про новостворену так звану "коаліцію рішучих" держав, які можуть і хочуть спрямувати стабілізаційні військові сили в Україну, коли буде досягнута мирна угода", - сказав він.

У відповідь на запитання, чому серед гарантій безпеки він не бачить членства України в НАТО, Павло вказав на позицію президента США Дональда Трампа з цього питання.

"Ми вже побачили, що американський президент відкинув варіант швидкого вступу України до НАТО. Якщо це стає перешкодою в досягненні мирної угоди, то нехай так і буде. Зрештою, членство в НАТО - це не питання кількох місяців. Для цього знадобиться більше часу", - зазначив президент Чехії.

Водночас він додав, що не варто взагалі знімати з розгляду це питання.

"Давайте залишимо це питання відкритим на майбутнє, адже політики приходять і йдуть. У США буде інша влада через три роки. І ми можемо побачити іншу точку зору за нової адміністрації", - резюмував Павло.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як писав Главред, Україна погодилася на 30-денне перемир'я. Тепер близько 15 країн готові надати гарантії безпеки. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Серед цих країн є Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща та Італія.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що для забезпечення стабільного миру в Україні необхідні гарантії безпеки. Велика Британія готова відправити війська та авіацію в Україну.

Раніше у США заявили, що гарантії безпеки Україні надаватиме Європа, а не Сполучені Штати Америки.

Велика Британія і Франція працюють над планом зміцнення позиції України на переговорах про завершення війни, яку підтримав би президент США Дональд Трамп.

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Хто такий Петр Павел

Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) - чеський політик і відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023 року.Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року.

Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, здобувши 58,32% голосів у другому турі

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