Кадиров готовий до війни в гірській місцевості - Маломуж

Генерал армії Маломуж переконаний, що путінські солдати не зможуть досягти успіху в Чечні.

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Кадиров готовий до війни в гірській місцевості / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ватажок Чечні Рамзан Кадиров підготувався до війни в гірській місцевості. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Він сказав, що Кадиров готувався до війни.

"Кадиров сьогодні вже більш підготовлений - тоді не було такого анклаву, тим більше озброєння і боєприпасів. Це може бути такий малий Афганістан, коли Росія намагатиметься щось там робити, але ефективно вибити їх не зможе. Їх альтернативою можуть бути чеченці, які приїдуть з України, з діаспори (їх дуже багато) і, зрозуміло, що вони будуть працювати з народом і люди перейдуть на бік демократичних представників Чечні. Це їх підірве", - сказав Маломуж.

Він додав, що Чечня - складний регіон. З військової точки зору там складно вести бойові дії. Маломуж переконаний що ослаблені путінські солдати не зможуть нічого там зробити.

"Це дуже складні регіони, анклави, де навіть самі чеченці часто не знають, хто знаходиться в тому урочищі. Я там бував, і з військової точки зору там складно вести бойові дії. Тим більше, ослаблений режим явно не буде успішно воювати, а якщо буде демократичний, то він не буде задіяти контингенти для ведення війни — він буде домовлятися з новим урядом, який готовий до такої співпраці", - сказав Маломуж.

Генерал також нагадав, що РФ десятки років не могла захопити ці території.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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Чутки про хворобу Кадирова

Раніше повідомлялося, що у глави Чечні Рамзана Кадирова могло загостритися захворювання нирок через що він не з'являється на офіційних заходах. Таку інформацію у своєму Telegram-каналі оприлюднив чеченський опозиціонер, прихильник незалежної Ічкерії Тумсо Абдурахманов (відомий під псевдонімом Абу-Саддам Шишані).

"Надходить інформація, що Кадиров знаходиться при смерті і вже не розмовляє. Нирки остаточно відмовили, діаліз не допомагає", — написав він.

Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров з'явився на публіці після чуток про його хворобу. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Глава Чечні брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

Глава Кабінету Міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Рамзан Кадиров став залежний від якихось лікарських препаратів. Їх він вживає вже 15 років.

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