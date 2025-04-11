Відомі в Україні люди і не тільки: Зеленський ввів нові санкції

Що відомо:
- Україна ввела нові санкції проти РФ
- У санкційному списку опинилися пропагандисти і не тільки
Україна вводить нові санкції проти РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що під ударом опиняться пропагандисти та ті, хто виправдовує РФ. Також Україна разом з партнерами блокуватиме діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази №229/2025 та №230/2025 вже оприлюднені на сайті президента.
Також згодом буде ухвалене ще одне рішення РНБО щодо функціонерів.
У текстах указів йдеться про те, що у санкційний список потрапили російський пропагандист Олександр Сладков, воєнкор Данило Безсонов, продюсер Юрій Бардаш, політолог Вадим Карасьов.
Загалом у санкційний список потрапили 130 фізичних осіб, серед яких є не лише громадяни РФ, а й Китаю. Санкції були введені проти 18 юридичних осіб, серед яких компанії, зареєстровані у РФ та Білорусі, вони пов'язані з пропагандою:
- громадський рух "Інша Україна";
- "Ньюс Медіа";
- "МедіаГруп НьюсФронт";
- ІА "Нове видання";
- "Херсонка.ру";
- "Євразія Дейлі";
- "Реадівка.Ру";
- "Правда.Ру";
- видання та ІА "Інфорос";
- Інформаційно-видавничий центр уряду Санкт-Петербурга "Петроцентр";
- ГО "Білоруський слов'янський комітет" (Білорусь);
- "БізнесПрес";
- ГО "Віче";
- "Згода-Медія" (Білорусь);
- ІА "Рекс";
- ТРК "Таврія";
- Медіахолдинг "Громадська служба новин".
Санкції передбачають блокування активів, повне припинення торгових операцій, обмеження транзиту ресурсів та перевезень через територію України, запобігання виведенню капіталів за межі держави.
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