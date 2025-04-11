Відомі в Україні люди і не тільки: Зеленський ввів нові санкції

Під санкційним ударом опинилися пропагандисти та ті, хто виправдовує РФ.

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Зеленський ввів нові санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com, скріншот із відео, Вадим Карасьов

Що відомо:

Україна ввела нові санкції проти РФ

У санкційному списку опинилися пропагандисти і не тільки

Україна вводить нові санкції проти РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що під ударом опиняться пропагандисти та ті, хто виправдовує РФ. Також Україна разом з партнерами блокуватиме діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази №229/2025 та №230/2025 вже оприлюднені на сайті президента.

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Також згодом буде ухвалене ще одне рішення РНБО щодо функціонерів.

У текстах указів йдеться про те, що у санкційний список потрапили російський пропагандист Олександр Сладков, воєнкор Данило Безсонов, продюсер Юрій Бардаш, політолог Вадим Карасьов.

Загалом у санкційний список потрапили 130 фізичних осіб, серед яких є не лише громадяни РФ, а й Китаю. Санкції були введені проти 18 юридичних осіб, серед яких компанії, зареєстровані у РФ та Білорусі, вони пов'язані з пропагандою:

громадський рух "Інша Україна";

"Ньюс Медіа";

"МедіаГруп НьюсФронт";

ІА "Нове видання";

"Херсонка.ру";

"Євразія Дейлі";

"Реадівка.Ру";

"Правда.Ру";

видання та ІА "Інфорос";

Інформаційно-видавничий центр уряду Санкт-Петербурга "Петроцентр";

ГО "Білоруський слов'янський комітет" (Білорусь);

"БізнесПрес";

ГО "Віче";

"Згода-Медія" (Білорусь);

ІА "Рекс";

ТРК "Таврія";

Медіахолдинг "Громадська служба новин".

Санкції передбачають блокування активів, повне припинення торгових операцій, обмеження транзиту ресурсів та перевезень через територію України, запобігання виведенню капіталів за межі держави.

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