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Відомі в Україні люди і не тільки: Зеленський ввів нові санкції

Ангеліна Підвисоцька
11 квітня 2025, 18:03
546
Під санкційним ударом опинилися пропагандисти та ті, хто виправдовує РФ.
Відомі в Україні люди і не тільки: Зеленський ввів нові санкції
Зеленський ввів нові санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com, скріншот із відео, Вадим Карасьов

Що відомо:

  • Україна ввела нові санкції проти РФ
  • У санкційному списку опинилися пропагандисти і не тільки

Україна вводить нові санкції проти РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що під ударом опиняться пропагандисти та ті, хто виправдовує РФ. Також Україна разом з партнерами блокуватиме діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази №229/2025 та №230/2025 вже оприлюднені на сайті президента.

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Також згодом буде ухвалене ще одне рішення РНБО щодо функціонерів.

У текстах указів йдеться про те, що у санкційний список потрапили російський пропагандист Олександр Сладков, воєнкор Данило Безсонов, продюсер Юрій Бардаш, політолог Вадим Карасьов.

Загалом у санкційний список потрапили 130 фізичних осіб, серед яких є не лише громадяни РФ, а й Китаю. Санкції були введені проти 18 юридичних осіб, серед яких компанії, зареєстровані у РФ та Білорусі, вони пов'язані з пропагандою:

  • громадський рух "Інша Україна";
  • "Ньюс Медіа";
  • "МедіаГруп НьюсФронт";
  • ІА "Нове видання";
  • "Херсонка.ру";
  • "Євразія Дейлі";
  • "Реадівка.Ру";
  • "Правда.Ру";
  • видання та ІА "Інфорос";
  • Інформаційно-видавничий центр уряду Санкт-Петербурга "Петроцентр";
  • ГО "Білоруський слов'янський комітет" (Білорусь);
  • "БізнесПрес";
  • ГО "Віче";
  • "Згода-Медія" (Білорусь);
  • ІА "Рекс";
  • ТРК "Таврія";
  • Медіахолдинг "Громадська служба новин".

Санкції передбачають блокування активів, повне припинення торгових операцій, обмеження транзиту ресурсів та перевезень через територію України, запобігання виведенню капіталів за межі держави.

Санкції проти Росії - новини за темою

Нагадаємо, глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що не виключає послаблення санкцій проти Росії в обмін на згоду на припинення вогню в Чорному морі. Можлива і протилежна ситуація - обмеження можуть бути посилені.

Пізніше Главред писав, що адміністрація США готується до більш жорсткого тиску на Росію через її затягування переговорів щодо припинення вогню, а Дональд Трамп висловлює розчарування поведінкою Володимира Путіна.

Нещодавно речник Європейської комісії повідомив, що виведення російських військ з України буде однією з головних умов для скасування або зміни санкцій ЄС проти країни-агресорки.

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