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Головний козир Російської Федерації - це мотузка на шиї у Путіна - Пономарьов

21 жовтня 2022, 04:00

РФ повинна визнати повну і безумовну капітуляцію.

Пономарьов, Путін
Козирем РФ є мотузка на шиї у Путіна / Колаж ua.depositphotos.com і УНІАН

У Росії більше немає козирів, крім "мотузки на шиї у Путіна". Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиціонер і колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

"Головний козир Російської Федерації - це мотузка на шиї у Путіна. Це вбивчий козир, і ніяких інших там вже не залишилося", - сказав політик.

Він переконаний, що саме смерть Путіна допоможе російській еліті хоча б спробувати зберегти систему і вийти з воєн проти України з мінімальними наслідками для себе.

"Якщо врахувати, скільки Путін шкодить російській армії своїми ідіотськими вказівками і контрпродуктивними командами, то без нього ЗС РФ будуть справлятися краще. Однак головне, що смерть Путіна дасть можливість російській еліті спробувати зберегти систему і вийти з цієї війни з мінімальними наслідками для себе – ми цього допустити не повинні", - сказав Пономарьов.

Однак політик переконаний, що сама система правління в РФ не зміниться, якщо при владі залишиться нинішня еліта. Єдиним варіантом, який змінить РФ і диктаторський режим на демократію, буде повна капітуляція.

"Просто для розуміння проведу таку паралель: чи хочемо ми, щоб Гіммлер застрелив Гітлера і сів у крісло рейхсканцлера ціною зупинки війни? Зупинити війну - це, звичайно, добре. Але навряд чи ці люди розпустять СС, змінять систему і стануть більш безпечними для світу, якщо відбудеться подібна рокіровка. Тому у антипутінської коаліції, на мій погляд, може бути тільки одна постановка питання – це повна і безумовна капітуляція армії країни-агресора і вибудовування нової системи на уламках цього самодержавства", - додав Пономарьов.

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії
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