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Скільки коштуватиме долар через два роки: ЗМІ дізналися негативний прогноз НБУ

11 серпня 2022, 07:43

На Україну чекають непрості часи. Національний банк України і Кабінет міністрів не публікують свої прогнози, щоби не створювати панічні настрої.

Обмін валют, курс долара
Курс долара в Україні зростатиме / Фото УНІАН

Найближчі два роки будуть важкими для української економіки. Виросте курс долара - вже в 2023-му він може досягти 45 грн/дол.

Про це йдеться в прогнозах Національного банку України та уряду, які потрапили в розпорядження видання Obozrevatel.

Згідно з прогнозом, цього року середня вартість валюти складе близько 35,6 грн/дол. До кінця року курс долара в Україні зросте до 43 гривень.

У 2023-му році середня вартість долара складе вже 45,2 грн за долар, до кінця року - 46,2 грн/дол.

У 2024 році курс гривні до долара очікується на рівні 46,1 грн.

Видання зазначає, що оцінки Національного банку і Кабінету міністрів вкрай негативні. Офіційно їх не публікують, зокрема і для того, щоби не створювати панічні настрої.

Як повідомляв Главред, економічний експерт Данило Монін вважає, що в серпні не очікується зміцнення гривні, навпаки, долар може злетіти вгору. Але економічний експерт вважає, що в серпні курс вдасться утримати на рівні 40 грн/долар.

Тим часом Національний банк України закликає українців не купувати долари і використовувати інші способи для збереження власних заощаджень - банківський депозит або покупка державних облігацій.

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