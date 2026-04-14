Німеччина поверне в Україну чоловіків: Мерц і Зеленський зробили гучні заяви

Президент України та канцлер Німеччини провели спільну прес-конференцію.

Заяви Зеленського та Мерца

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели спільну пресконференцію, під час якої зробили низку важливих заяв.

Мерц – про українських чоловіків

Німеччина планує обмежувати кількість українських чоловіків, які хочуть отримати притулок у країні. Також влада сприятиме їхньому поверненню додому, каже Мерц.

"Надзвичайно важливо, щоб ці чоловіки були на місці і допомагали своїй країні", - сказав канцлер.

Володимир Зеленський уточнив, що служби України та Німеччини займатимуться питанням незаконного виїзду чоловіків за кордон. Це необхідно для того, щоб забезпечити ротацію наших захисників.

"Що стосується молодих людей за кордоном. Це різні молоді люди. Я згоден з вами щодо тих людей, які є мобілізаційного віку, які поїхали за кордон тимчасово, але виявилося, що на роки, і тих, хто виїхав з порушенням законодавства, то наші відповідні служби обох країн повинні займатися цим питанням", - сказав він.

Членство України в ЄС

Україна не зацікавлена в неповному членстві в ЄС, каже Зеленський. У такому випадку Україна могла б приєднатися до ЄС, але з набагато меншими повноваженнями щодо прийняття рішень.

Він наголосив на тому, що Європа потребує України як сильного і повноправного партнера.

"Усі в Європі знають нашу позицію. Нам не потрібен ЄС "лайт", як і НАТО. Так само, як, я вважаю, і Європі, і країнам НАТО потрібна Україна, повноцінний сильний партнер. Потрібна наша армія, сильна армія. Бо нікому не потрібна українська армія "лайт". Який там буде захист?" – підкреслив Зеленський.

Відновлення нафтопроводу "Дружба"

Президент України пообіцяв, що до кінця квітня буде відновлено нафтопровід "Дружба", який був зруйнований російською ракетою. Він зможе функціонувати, але всі резервуари відремонтувати разом не вдасться, оскільки це тривалий процес.

"Як ми й обіцяли, до кінця квітня він буде відремонтований, не повністю, але достатньо, щоб функціонувати", – сказав Зеленський.

Боротьба з тіньовим флотом РФ

Мерц повідомив, що Європа обговорюватиме швидкі рішення щодо прийняття 20-го пакету санкцій проти РФ, щоб посилити тиск на Москву.

"Щоб пересохли джерела фінансування війни в Росії, ми плануємо нові заходи проти тіньового флоту. А також ми співпрацюємо з країнами Близького Сходу, щоб збільшити їхні оборонні можливості", – підкреслив канцлер.

Військова допомога Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін передасть Україні нові пакети військової допомоги. Він також наголосив на тому, що у 2026 році Німеччина стала найважливішим партнером України.

"Сьогодні ми знову домовилися про нові пакети допомоги, насамперед у сфері ППО", – каже Мерц.

Також Україна отримає далекобійну зброю, дрони та боєприпаси.

Військова допомога Україні — оцінка експерта Підтримка України з боку західних партнерів залишається стабільною та масштабною, а ключовим стратегічним союзником для нашої держави залишається Європейський Союз. Таку оцінку дав політолог, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. За словами експерта, ЄС відіграє вирішальну роль не тільки у фінансовій підтримці, а й у задоволенні військових потреб України, зокрема у фінансуванні закупівлі американського озброєння. "Україна закуповує американську зброю за кошти ЄС. Під час зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався обсяг військових закупівель на 90–100 млрд доларів. Йдеться про зброю стримування, яка служить довгостроковою гарантією безпеки для України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобуття перемоги у війні", — підкреслив Фесенко.

Польща готує новий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть винищувачі МіГ-29. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Президент України Володимир Зеленський анонсував передачу Україні 100 французьких і 150 шведських багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Про це він заявив під час спілкування зі студентами та викладачами Київського авіаційного інституту (КАІ).

Коаліція з 11 країн Європейського Союзу виступила з ініціативою пом'якшити правила, щоб Україна могла використовувати кредит у розмірі 90 мільярдів євро на закупівлю британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Про особу: Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц — німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв’ю The Times і ZDF про необхідність пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних переговорів із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз посів перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

