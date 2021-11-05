Галину Третьякову відсторонили від пленарних засідань: нардепа попросили покинути Раду

Нардеп поплатилася за скандальне висловлювання про смерть Антона Полякова.
Народного депутата від Партії "Слуга народу" Галину Третьякову відсторонили від п'яти пленарних засідань у Верховній Раді.
Голоси "за" віддали 234 нардепи. Спікер Руслан Стефанчук попросив її покинути зал.
Комітет з регламенту рекомендував Верховній Раді відсторонити нардепа від участі в 5 пленарних засіданнях за слова про смерть депутата Антона Полякова.
"Одним ворогом менше": за що покарали Третьякову
У ніч на 8 жовтня народного депутата Антона Полякова, який після виключення з фракції "Слуга народу" вступив до групи "за майбутнє", знайшли мертвим у таксі в Києві.
На парламентському засіданні того ж дня стало відомо, що Третьякова у фракційному чаті "Слуги народу" прореагувала на цю подію словами "одним ворогом менше". Члени групи "За майбутнє" зажадали від керівництва фракції "Слуга народу" вибачень за це.
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