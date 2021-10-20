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"Чекай, коли труп ворога пропливе повз": Третьякова прокоментувала скандальні слова про смерть Полякова

20 жовтня 2021, 11:49

Галина Третьякова не вважає, що її висловлювання на адресу Антона Полякова було неетичним і запевнила, що ані в найменшій мірі не раділа його смерті.

Третьякова
Третьякова / УНІАН

Нардеп від президентської політсили, партії "Слуга народу", Галина Третьякова повернулася до Верховної Ради після відсторонення від пленарних засідань і прокоментувала свої скандальні слова про смерть нардепа Антона Полякова.

У відповідь на питання - чи шкодує вона про сказане, політик відповіла ухильно - мовляв, хочу сісти і поговорити про мораль і етику в парламентських відносинах " з журналістами.

"Відносини людини до смерті – це теж цікава тема. У мене є законопроект, який я не вношу. Він стосується евтаназії. Це дуже чутлива гуманітарна тема, яку Європа обговорює, а ми чомусь ні. Кожен з нас, кожна людина, яка живе на світі стикається зі смертю близького, або не близьких людей, по-різному, але немає людини, яка з цим явищем не стикався. Яким чином людина повинна на це реагувати? По-різному. Я, наприклад, не хочу, щоб мої близькі плакали, коли я піду з життя", - заявила Третьякова.

Третьякова не вважає, що її висловлювання на адресу Полякова було неетичним і каже, що не раділа його смерті.

"Мені дорікають, що я ненавиджу людей, але це не так. Чому ви вважаєте, що я раділа [смерті Полякова - Главред]? Ні, я не раділа". Ви Лао ‒ цзи [відомого стародавнього китайського мислителя - Главред] читали? Там написано:"не мсти, а чекай, коли ворог [точніше, труп ворога пропливе повз тебе – Главред]". Я нікому не бажаю смерті", - підсумувала нардеп.

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читайте такожНардепа Третьякову відсторонили від засідань Ради за цинізм щодо смерті Полякова

Нагадаємо, про смерть нардепа Антона Полякова стало відомо в ніч на 8 жовтня. Поліція Києва повідомила, що депутату стало погано в таксі. І він помер прямо на задньому сидінні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть".

За попередніми даними, розтин показав, що причиною смерті 33-річного Полякова стала гостра коронарна недостатність. У прокуратурі зазначили, що нардеп знепритомнів у таксі.

Народним депутатом поляків став у 2019 році, як одномандатник від Партії "Слуга народу" по 206-му виборчому округу. Тим не менш, його і Анну Скороход зі скандалом виключили з фракції СН в листопаді 2019-го

З 30 червня 2020 року Поляков входив до депутатської групи "за майбутнє".

Галина Третьякова прокоментувала смерть Полякова у партійному чаті " Слуги народу "словами"одним ворогом менше".

За це її на п'ять днів відсторонили від пленарних засідань Верховної Ради.

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