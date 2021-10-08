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Арахамія розповів, як покарають Третьякову за скандальне висловлювання

8 октября 2021, 23:55

У фракції Слуга народу застосують до неї тільки дисциплінарне стягнення, розповів голова фракції Давид Арахамія.

Давид Арахамія
Давид Арахамія висловився про Третьякову / УНІАН

Голову комітету парламенту Галину Третьякову, яка сьогодні потрапила в гучний скандал через заяву щодо померлого нардепа, знімати з посади не будуть. У фракції Слуга народу застосують до неї лише дисциплінарне стягнення, розповів голова фракції Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він зазначив, що особисто вибачився за слова своєї колеги перед парламентарями.

"Я вийшов на трибуну і вибачився перед усіма колегами в парламенті за її поведінку, перед виборцями і звичайно ж перед рідними загиблого. Як то кажуть, про загиблих потрібно говорити тільки хороше або нічого взагалі", - зазначив Арахамія.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, як працюється з такою людиною, яка вже не вперше відзначалася скандальними заявами, голова фракції Слуга народу назвав Третьякову "моральною людиною" і спробував її виправдати тим, що всі вони дуже напружено працювали останнім часом.

"Чесно кажучи, вона моральна особа, я не розумію (чому вона так висловилася про Полякова - ред.), можливо, тому що криза була великою за останні кілька днів, всі напружено працювали, можливо з цим пов'язано. Я ще не спілкувався з нею. Після того як це сталося вона виїхала з парламенту ", – сказав він.

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Водночас Арахамія зазначив, що до Третьякової застосують дисциплінарне покарання – її відсторонять від п'яти найближчих пленарних засідань.

"Ми всією фракцією підписали заяву в регламентний комітет з проханням позбавити її 5 пленарних засідань – є така форма дисциплінарного стягнення в парламенті, і будемо дивитися далі", – сказав він.

Голова фракції додав, що у разі, якщо Третьякова сама вирішить піти, то її підтримають у цьому намірі.

Раніше Третьякова прокоментувала смерть колеги Антона Полякова в партійному чаті словами "одним ворогом менше". Про це з трибуни в Раді сказав керівник депутатської групи "за майбутнє" (до неї і входив покійний) Ігор Палиця.

Керівник фракції СН Давид Арахамія вибачився перед близькими і рідними покійного нардепа Полякова, процитувавши античну приказку − "про померлих - або тільки хороше, або нічого".

Пізніше Третьякову тимчасово відсторонили від пленарних засідань.

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Слуга народу новини України Давид Арахамія Галина Третьякова
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