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Нардеп від СН Третьякова ляпнула про смерть Полякова: "Це мінус один ворог, все добре"

8 октября 2021, 12:16

У відповідь на крики "Ганьба" і обструкцію від нардепів у залі ради Галина Третьякова почала апелювати до свого конституційного права на свободу слова.

Третьякова
Галина Третьякова / УНІАН

Народний депутат "Слуги народу" Галина Третьякова прокоментувала смерть колеги Антона Полякова в партійному чаті словами "одним ворогом менше". Про це з трибуни в Раді сказав керівник депутатської групи "За майбутнє" (до неї і входив покійний) Ігор Палиця.

"Щойно у вашому [фракції Слуга народу − головред] партійному чаті керівник комітету, який має дбати про людей, дітей, пані Третьякова, написала, що одним ворогом менше про Полякова. Про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція СН, зробити висновки щодо слів пані Третьякової", - сказав він.

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Той самий скріншот / ТГ-канал "Політика країни"

Депутати почали хором скандувати слово "Ганьба!". Після цього Третьякова вирішила взяти слово, незважаючи на застереження першого віце-спікера Ради Руслана Стефанчука.

"У мене два зауваження. Перше - звідки "За Майбах" знає, що пишуть в чаті "Слуги народу" - це раз. А по-друге - коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі тут Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь якісь хустки на рот, то мені здається, що ганьба-це вам", - сказала вона.

Але її виступ Стефанчук перервав на півслові.

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"Галина Миколаївна, вимкніть, будь ласка, мікрофон. Життя кожної людини є вищою цінністю. Так гарантує стаття 3 Конституції України. І давайте припинимо на цьому спекуляції, а свобода слова означає відповідальність за те, що говорить кожен з нас", − заявив він.

Після перерви керівник фракції СН Давид Арахамія вибачився перед близькими і рідними покійного нардепа Полякова, процитувавши античну приказку − "про померлих - або тільки хороше, або нічого".

Пізніше Арахамія заявив журналістам про те, що нардепи вже підписали лист з вимогою відсторонення Третьякової на п'ять днів від засідань.

"Пані Третьякова, як мені здається, дозволила собі необережні вирази. І я вибачився перед усіма колегами і перед виборцями за такі вирази. Пані Третьякова покинула зал, і ми підписали від усієї фракції лист до Регламентного комітету з тим, щоб вони відсторонили її на п'ять днів від пленарних засідань", - сказав він.

Далі, нардеп з групи "За майбутнє" Тарас Батенко підкреслив, що спікера Ради і голову Регламентного комітету просять відкликати Третьякову з посади керівника парламентського комітету з питань соціальної політики.

"Така зухвала поведінка не могла бути проігнорована. Ми зібрали підписи всіх голів фракцій і депутатських груп, крім "Слуги народу", і звернулися до голови Верховної Ради і голови Регламентного комітету з відкликання пані Третьякової з посади голови профільного комітету", - сказав Батенко.

Нагадаємо, нардеп Галина Третьякова вже далеко не вперше стає фігурантом публічних скандалів.

Зокрема, влітку минулого року вона заявляла, що держава іноді "надає кошти" сім'ям, у яких діти "низької якості".

"Коли ми демографічно надаємо такі кошти, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому освіту і рівні права, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми, скажу жорстко, отримуємо дітей низької якості. Які призводять до того, що вони сідають на публічні кошти. Це теж Маргатер Тетчер говорила колись", - говорила Третьякова.

Незважаючи на скандал, тоді заступник керівника фракції СН Євгенія Кравчук розповіла що в політсилі Третьякову вважають професіоналом і не мають наміру ні позбавляти її посади голови комітету, ні вимагати від неї складання мандата.

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Ігор Пащенко новини України Антон Поляков Галина Третьякова
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