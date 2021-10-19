Майбутніх депутатів зібралися відправити до психіатра після заяви Третьякової про Полякова

Галина Третьякова зробила скандальну заяву про смерть Антона Полякова / УНІАН

У парламенті зареєструють законопроект, згідно з яким всі кандидати на виборні посади, включаючи народних депутатів та інших державних службовців, повинні перед вступом на посаду проходити психіатричний огляд.

З такою ініціативою виступила депутатська група "За майбутнє". Нардеп Тарас Батенко з трибуни Верховної Ради заявив, що рішення пов'язане з висловлюваннями нардепа від "Слуги народу" Галини Третьякової, пише "Гордон".

"З сумом маємо констатувати, що в цій сесійній залі посіяна атмосфера ненависті з боку деяких представників монобільшості, йдеться про голову комітету з питань соцполітики", – зазначив депутат.

Читайте также"Плакати буду тільки за "слугами": нардепи зняли демарш після скандалу з ТретьяковоюБатенко наголосив на необхідності "невідкладно передбачити зобов'язання всіх кандидатів на виборні посади... проходити психіатричний аналіз, психогляд".

"Одним ворогом менше"

Скандал у Раді почався після того, як Галина Третьякова, коментуючи раптову смерть нардепа від групи "за майбутнє" Антона Полякова, написала у фракційному чаті в Telegram − "одним ворогом менше".

Пізніше депутата з фракції "Слуга народу" і керівника парламентського комітету з питань соціальної політики Галину Третьякову тимчасово відсторонили від пленарних засідань.