Як змусити РФ припинити вогонь: Зеленський розкрив головну загрозу для Кремля

Володимир Зеленський пояснив, що становить справжню загрозу для Росії.

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Володимир Зеленський розповів про зусилля щодо припинення війни / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОПУ

Важливе із заяв Зеленського:

Економічні заходи можуть змусити Росію погодитися на припинення вогню

Загрозу для Кремля становить обмеження цін на російську нафту

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що саме жорсткі економічні заходи можуть змусити Росію погодитися на припинення вогню.

Під час виступу на Global Security Forum він повідомив, що станом на 12 червня, на четвертому році повномасштабної війни, українські військові зафіксували понад мільйон втрат з боку російської армії - як убитих, так і поранених.

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За словами Зеленського, незважаючи на таку високу ціну, російське керівництво наполегливо продовжує бойові дії та ігнорує міжнародні заклики, включно зі зверненнями колишнього президента США Дональда Трампа, до припинення вогню.

Президент підкреслив, що справжню загрозу для Кремля становлять санкції, особливо обмеження цін на російську нафту, оскільки це б'є по джерелах фінансування війни і може змусити Москву шукати шляхи до миру.

"Якщо російську нафту продаватимуть не дорожче 30 доларів за барель, то Москва раптом зазвучить миролюбно", - упевнений він.

/ Главред

Крім того, за його словами, негативно на Росії позначаються санкції в банківському секторі, дипломатична ізоляція, відсутність запрошень на глобальні саміти, а також розширення оборонного співробітництва України із західними союзниками.

На завершення Зеленський додав, що для російського керівництва особливо чутливими є питання фінансової стабільності та міжнародного іміджу.

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Як повідомляв Главред, після того як президент США Дональд Трамп запровадив мита проти кількох десятків країн, а держави ОПЕК підвищили видобуток нафти, її вартість впала.

Пізніше Трамп відкликав рішення про величезні мита, і ситуація дещо вирівнялася. Зараз нафта марки Brent коштує 64,28 дол. за барель. Urals, якою торгує Росія, коштує 60,20 дол. за барель.

Ціни на нафту будуть і надалі знижуватися, однак до зміни влади в країні-окупанті Росії призведе, скоріше, палацовий переворот, ніж економічні проблеми. Про це на чаті в Главреді розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

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Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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