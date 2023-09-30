Україна почала виробництво гармат і снарядів "натівського" калібру – Зеленський

Україна налагодила власне виробництво артилерійських систем 155 калібру.

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Володимир Зеленський оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій / Колаж: Главред: Фото: ОП, Pixabay / military_material

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Міжнародного Альянсу оборонних індустрій.

"Ми розробили відповідну базову декларацію як основу Альянсу. До неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють наш намір - дати реальний захист від агресії. Сьогодні на старті цієї декларації вже 13 відомих компаній, готових разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу", - сказав він в ході Форуму оборонних індустрій в Києві.

За його словами, Україна розробляє "спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу, щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал".

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Крім того, зазначив він, "в Україні буде засновано спеціальний оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема для розвитку військових виробництв і підтримки співпраці для створення нових військових об'єктів, і програм, необхідних для оборони".

За його словами, "ресурси фонду – це плюс до державних витрат на сферу оборони. Фонд буде наповнюватися за рахунок дивідендів від державних оборонних активів і за рахунок прибутку від продажу заарештованих російських активів".

Україна, сказав президент, "зацікавлена в локалізації виробництва техніки, необхідної нашій обороні, і кожної з передових оборонних систем, які використовуються нашими воїнами і дають сьогодні Україні кращі результати на фронті". "І саме про таку співпрацю у виробництві зброї, таку співпрацю у виробництві техніки, у виробництві снарядів ми вже домовляємося з нашими партнерами", - сказав він.

Виробництво озброєння натівського стандарту

Глава держави також зазначив, що Україна налагодила власне виробництво артилерійських систем 155 калібру.

За його словами, Укоаіна почала виробництво не тільки снарядів "натівського" калібру 155 мм, але і самих гармат.

"Ми зацікавлені в локалізації виробництва техніки і передових оборонних систем, які сьогодні дають результат на фронті", - сказав президент.

Зеленський розповів, що Україна також веде переговори з партнерами щодо спільного виробництва зброї.

Раніше повідомлялося, що Україна налагодить виробництво систем ППО. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що Україна має намір організувати виробництво власних систем протиповітряної оборони. За його словами, для цього в нашу країну приїдуть відповідні фахівці для розробки дорожньої карти.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що ППО України незабаром гарантуватиме безпеку всієї Європи. Український гарант підкреслив, що в українському небі повітряні сили зможуть довести, що терор програє.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна посилила ППО, системи відправлять туди, де вони дуже потрібні. Так, у своєму Telegram-каналі український гарант розповів про те, що заслухав звіт про постачання озброєнь і боєприпасів і заявив про посилення системи протиповітряної оборони.

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