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Фіцо зробив заяву на користь РФ: що пообіцяв прем’єр Словаччини Путіну

Руслан Іваненко
10 травня 2025, 01:36
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Прем’єр Словаччини пообіцяв Кремлю заблокувати заборону на імпорт російських енергоресурсів.
Фіцо зробив заяву на користь РФ: що пообіцяв прем’єр Словаччини Путіну
Словаччина готує вето на енергосанкції / колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Читайте в матеріалі:

  • Чому Фіцо погрожує ветом проти санкцій ЄС
  • У яких випадках Словаччина справді може заблокувати рішення

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про готовність Братислави використати право вето в ЄС щодо заборони на імпорт російських енергоресурсів. Про це повідомляє ТАСС.

Зустріч відбулася 9 травня. У ході переговорів Фіцо заявив російському лідеру:

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"Якщо потрібно, щоб (із забороною на постачання до країн ЄС енергоресурсів із Росії – ред.) погодилися всі 27 держав-членів, то ми використаємо право вето на заборону імпорту всіх видів енергоресурсів".

Втім, реальна можливість такого вето залежить від юридичного формату рішення. Якщо йдеться про санкції ЄС у рамках спільної зовнішньої та безпекової політики, то для їх ухвалення дійсно потрібна одностайність — і тут Словаччина може заблокувати відповідне рішення.

Фіцо зробив заяву на користь РФ: що пообіцяв прем’єр Словаччини Путіну
Роберт Фіцо / Інфографіка - Главред

Однак, у разі, якщо обмеження запроваджуються в рамках внутрішнього енергетичного регулювання, рішення можуть прийматися за процедурою кваліфікованої більшості — без права вето окремих країн.

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни в Україні.

Тим часом Україна консультується зі США щодо нових санкцій. Основна мета - вдарити по "больових точках" Росії, щоб примусити її до серйозного дипломатичного діалогу і завершення війни.

Представник ЄС із санкцій Девід О'Салліван заявив, що в Європейському Союзі розглядають санкції проти країни-агресора Росії як важливий важіль тиску. Будь-яке пом'якшення санкцій проти Москви буде можливе тільки для досягнення міцного миру між РФ і Україною.

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Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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