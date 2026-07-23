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Удар "ядеркою" по Україні: Загородній про найгірший сценарій для Кремля

Олексій Тесля
23 липня 2026, 18:57
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Україна не здасться навіть після удару РФ ядерною зброєю, переконаний Тарас Загородній.
Удар
Чи може Кремль застосувати ядерну зброю / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Загороднього:

  • Україна не здасться навіть після удару РФ ядерною зброєю
  • Застосування ядерної зброї матиме для Росії жахливі наслідки

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував ймовірність застосування країною-агресором РФ ядерної зброї у війні з Україною.

"Якби була можливість застосувати ядерну зброю, росіяни вже давно б це зробили, якби вони знали, що з її допомогою і без негативних наслідків для себе зможуть вирішити питання", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

Разом з тим експерт зазначає, що Україна не здасться навіть після удару РФ ядерною зброєю.

"А ось наслідки такого кроку для РФ будуть катастрофічними. Усі ядерні держави категорично проти цього, особливо Китай. Застосування ядерної зброї проти неядерної держави матиме для Росії жахливі наслідки, і від неї відвернеться навіть Китай. І росіяни це чудово розуміють", - додав Загородній.

Дивіться відео - інтерв’ю Тараса Загороднього:

Загроза удару РФ ядерною зброєю: думка експерта

Секретарка Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова оцінила ймовірність того, що Кремль піде на подальшу ескалацію війни в Україні у разі реальної загрози звільнення окупованого Росією Криму. За її словами, застосування ядерної зброї малоймовірне, оскільки Китай рішуче виступає проти такого сценарію. Без підтримки Пекіна нинішня Росія просто не зможе продовжувати свою політику в колишньому форматі.

Удар
/ Главред

Нагадаємо, як писав "Главред", Путін ухвалив нову ядерну доктрину, яка передбачає, що Москва може розглянути можливість ядерного удару у відповідь на напад на РФ або Білорусь через критичну загрозу їхньому суверенітету чи територіальній цілісності.

Раніше також, на тлі постійного ядерного шантажу з боку Кремля, президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки дурні не бояться, коли йдеться про загрози застосування ядерної зброї.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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